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快訊／總統府元旦升旗「目前朝舉辦方向進行」　2021主視覺公布　

記者陳家祥／台北報導

儘管國內0確診紀錄遭打破，但明年的元旦升旗仍是朝舉辦的方向進行。總統府23日公布活動主題集主視覺，新年的升旗活動以「2021　台灣有你」為主題，並特別安排國軍弟兄領唱國歌，感謝國軍過去1年在防疫、捍衛疆域上的辛勞。

總統府23日的升旗典禮記者會，由發言人發言人谷辣斯·尤達卡（Kolas Yotaka）主持，針對外界關心的人數問題，她表示，往年人數估計都在5000人以內，今年受到疫情影響加上天氣預報不佳，「初步估計會減少，我們依然歡迎，只要做好防疫工作一起來跟總統副總統升旗」。

▲▼谷辣斯·尤達卡（Kolas Yotaka）及扶輪社總召集人兼國策顧問陳茂仁戴上2021年總統府元旦升旗典禮贈送的彩版主視覺口罩。（圖／記者陳家祥攝）

▲谷辣斯·尤達卡（Kolas Yotaka）及扶輪社總召集人兼國策顧問陳茂仁戴上2021年元旦升旗口罩。（圖／記者陳家祥攝）

台灣扶輪人元旦升旗典禮委員會連續第2年舉辦國慶升旗，身兼扶輪社召集人與國策顧問的陳茂仁表示，2021年台灣要舉辦全世界扶輪社的世界年會，今年主題是2020年迎接第一道曙光，2021年迎接全世界扶論社友，屆時將有171位扶輪社友組成全台最大的國籍，象徵台灣被世界看見。

負責此次策展的集智館總經理陳幼軒表示，今年的口號是「2021　台灣有你」，因為今年受到疫情，全世界經濟生活都受到紛擾，台灣因為全體國民努力度過這年，把感謝跟對新年的祈願獻給國人，用感謝有你做詮釋。

陳幼軒說，不論身分、年齡、性別，都是台灣在過去這一年非常重要的貢獻者，因此視覺設計會用比較有希望感做呈現，表演團隊也呈現不同台灣人的精神樣貌，建中、北一女象徵世代傳承，Foca馬戲團象徵台灣人的冒險精神，另外，這次還邀請北市20所、1所屏東的高校學生組成百人街舞表演團，展現年輕無謂的樣貌。另外，巨幅國旗則將在太鼓表演的伴隨下入場。

▲▼2021年國慶主視覺。（圖／總統府提供）

▲2021年國慶主視覺。（圖／總統府提供）

而國歌領唱的部分，陳幼軒表示，除了有扶輪社百人合唱團外，還特別邀請國軍基層弟兄參與，穿著平常工作服裝，象徵基層的辛勞，也代表國人向他們謝。陳強調，現場會依照中央疫情指揮中心準則，入場一定要戴口罩，因為實聯制、量體溫要提早入場，最後才是過安檢。

谷辣斯·尤達卡指出，今年有加強加派防疫人力，會在各入口處協助填寫健康聲明書、維持動線的社交距離，為想要來總統府前升旗、對國家表達敬意的民眾，提供安全空間。至於什麼樣的情況下，元旦升旗會取消？谷辣斯·尤達卡表示，活動目前規劃是持續辦理，但所有活動都會按照指揮中心的指示做應變處理。

媒體追問，由於元旦適逢來豬開放，有民團揚言要夜宿凱達格蘭大道表達不滿，谷辣斯·尤達卡表示，路權已經在27日就聲請，「應該不會有與工作同仁無關的民眾進入會場」；至於可能會有的陳抗，總統府歷年都有對外的禁制公告，要進入會場都會有禁止事項，不要攜帶與節日無關的喊話器、傳單、影響安全的刀械棍棒，相關規定上網都看得到。

谷辣斯·尤達卡最後也提醒，民眾務必遵守相關防疫規定，指揮中心也強調有設置天網，請大家一定要攜帶可以辨識身分的證件、手機開機，嚴格規定是為了保護自己與身邊的人。

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