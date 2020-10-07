《環時》總編轟國民黨「沒出息」：指望不上他們了！　讓大陸看清方向

▲國民黨團提出「政府應請求美國協助抵抗中共」及「台美復交」2項公決案。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸國台辦6日就「政府應請求美國協助抵抗中共」和「台美復交」，批國民黨有關人要明辨是非。《環球時報》總編輯胡錫進隨後也發文表示，國民黨立法院黨團這副「砸鍋賣鐵的德性」讓大陸看清台灣在發生什麼，在朝哪個方向走。

國民黨團6日提出「政府應請求美國協助抵抗中共」及「台美復交」2項公決案，獲立院朝野無異議通過。對此，胡錫進直批，國民黨的這波立委都是吃錯藥了，他們墮落了、市儈化了，為了擺脫政治被動，讓他們幹什麼都可以，「沒出息。」

胡錫進表示，看國民黨立法院黨團破落的「砸鍋賣鐵」的這副德性，未來的兩岸和平和國家統一是指望不上他們了，也好，這批政客的變節讓大陸社會更加看清了台灣在發生什麼，在朝哪個方向走。

▲十一假期，大陸解放軍火箭軍巡航導彈第一旅進行戰備演訓。（圖／翻攝央視軍事）

「我們決不可再抱幻想，唯有充分做好軍事鬥爭的準備，要隨時能夠給台獨以決定性的懲罰」，胡錫進說，隨著台灣謀「獨」氣焰不斷變得囂張，那一歷史性的轉折時刻正在越來越近。

胡錫進認為，可以肯定的是，台灣今天的割據情況只是歷史的一個短暫片段，它一定要終結的，如何讓終結它的過程對中國崛起的損失最小、帶來的促進最大化，主動權牢牢掌握在大陸的手裡。他最後強調，台灣那邊越是折騰，大陸收拾「台獨」的決心就下得越早，這個邏輯是鐵定的。