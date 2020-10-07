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蓬佩奧訪日狂批中國　陸使館：敦促美方摒棄冷戰思維

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▲▼美日印澳外長會議，美國國務卿蓬佩奧會見日本首相菅義偉。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國務卿蓬佩奧出席美日印澳外長會議，還會見日本首相菅義偉。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧訪日，於6日在東京和日本、印度和澳洲外長舉行「四方安全對話」，抨擊中國威脅。對此，中國駐日本大使館7日做出回應，稱蓬佩奧屢次編造的涉華謊言不會得逞，敦促美方摒棄冷戰思維和意識形態偏見，停止對中國的無端指責攻擊。

據共同社報導，這是蓬佩奧自2019年7月後，首次訪問東亞，雖因白宮疫情，取消南韓、蒙古行程，僅在日本停留一天，仍如約出席美國、日本、印度及澳洲外交部長的「四方安全對話」會議。

蓬佩奧在會上警告盟國，關切北京「在這個地區的惡意活動」，呼籲共同對抗中國共產黨，並點名南海、喜馬拉雅山區、東海、湄公河與「台灣海峽」等地，還有來自中國的網路安全威脅等。

中國駐日大使館對此表示，中方一貫主張，任何多邊合作都應當秉持開放、包容、透明的精神，而不是搞封閉、排他的「小圈子」，不應針對第三方或損害第三方利益。我們希望有關國家多做有利於增進地區國家間相互理解與信任、促進地區和平穩定與發展的事，而不是相反。

中方聲明稱，蓬佩奧屢次編造涉華謊言，惡意製造政治對抗，有關行徑與當今和平發展、合作共贏的時代潮流和世界大勢背道而馳，其圖謀不得人心，更不會得逞。「我們再次敦促美方摒棄冷戰思維和意識形態偏見，停止對中國的無端指責攻擊，以建設性的態度對待同中國的關係。」

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