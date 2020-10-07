幫塵封恆春75年「玉津丸」官兵歸故里　日籍美女申請開挖遺骸

▲潮音寺工作人員館量子在恆春尋找日本軍艦「玉津丸」官兵體骨骸，冀望他們魂歸故里 。（圖／民眾提供）

記者陳崑福／屏東報導

二次大戰時日本軍艦「玉津丸」在屏東縣恆春半島南方的巴士海峽遭盟軍擊沉，近五千人喪命，當時大批陣亡士官兵都在今恆春後壁湖出水口周邊就地焚化掩埋；日本文史工作者館量子最近突然向墾丁國家公園公里處申請開挖遺骸，希望協助他們魂歸故里。

今年38歲的館量子，這幾個月來出現在恆春鎮大光里一帶，詢問當年陣亡官兵屍骨的埋葬地點，引發民眾議論；恆春鎮代吳壽宗及文史工作者念吉成了解後，熱心提供協助。

紀念玉津丸死亡將士的潮音寺工作人員館量子表示，從日本到台灣生活多年，一直進行對二戰台籍日本兵研究，找到不少老兵故事，因緣際會下加入潮音寺的管理，發現日本政府在東南亞各國都有對海戰罹難者致意，唯獨遺忘「玉津丸」事件，讓她覺得想幫忙這群包含日、韓等各國籍的士兵的骨骸，妥善處理。

根據恆春當地耆老記憶及資料，1944年8月，日本軍艦「玉津丸」在恆春遭美軍潛艦擊沉，當時有近5千名徵召自各國的士兵落海求生溺水，屍體佈滿恆春岸際，日本警察當時勒令大光里居民集中屍體，再以煤油焚燒，地點就在核三廠的出水口東面沙灘。當地有居民設置的簡易祭祀點慰靈，生還士兵中島秀次則在貓鼻頭籌建潮音寺紀念。但這段歷史一直未獲日本官方重視。

經念吉成等人協助，館量子的計畫已獲墾管處口頭同意手工挖掘，但仍須屏縣府縣文資審議委員會審議。他們期盼找出這些被遺忘的死傷官兵遺骸，都能魂歸故里。

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