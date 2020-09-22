懷疑遭女移工設計仙人跳　桃園男到工廠大門丟汽油桶下場曝

▲桃園市鄭姓男子懷疑遭女移工設計仙人跳，今年4月持裝有汽油桶塑膠袋丟棄女移工工廠前洩恨。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市鄭姓男子曾與某外籍女移工交往，但後來懷疑遭其設計仙人跳，今年4月間騎機車經過女移工任職工廠大門前，丟擲一個裝有汽油桶之黑色提袋洩恨，所幸未引爆釀成災害，工廠向警方報案處理，警方根據監視畫面循線查獲鄭男到案，桃檢22日偵結，將鄭男依恐嚇公眾罪嫌聲請簡易判決處刑。

▲桃園市鄭姓男子今年4月持裝有汽油桶塑膠袋丟棄女移工工廠前洩恨，圖為裝有汽油桶之黑色提袋證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，今年4月26日中午12時許，41歲的鄭姓男子騎機車行經中壢區中華路某科技公司工廠，突向大門前丟擲裝有汽油桶的黑色提袋，還好僅露出部分汽油未引燃，也未傷及路人與工廠員工，工廠警衛發現後立即報警處理。

▲桃園市鄭姓男子懷疑遭女移工設計仙人跳，今年4月持裝有汽油桶塑膠袋丟棄女移工工廠前，所幸僅漏出部分汽油未點燃。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局接獲報案後，調閱工廠附近監視器，確認鄭男涉案，並循線拘捕正男到案；鄭男在偵訊時辯稱，懷疑遭該廠外籍女移工設計仙人跳，心理一直耿耿於懷，當天騎車行經女移工任職工廠前一時氣憤，才將裝有汽油黑色提袋往廠區大門丟擲洩恨，桃檢偵結，依恐嚇公眾罪嫌將鄭男向地院聲請簡易判決處刑。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

【更多新聞】

►影／國道2號2大1小3車連環撞 大貨車駕駛受困變形車頭被救出

►小倆口同居她控房東性侵！事後續租男友被矇鼓裡...真相怪怪的

►鄰居沒鎖門色男闖入「摸臀3次」 熟睡姊妹花驚醒尖叫嚇跑他