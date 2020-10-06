開車載3幼童撞安全島翻覆　女辯「小孩吵鬧害分神」下場出爐

▲桃園市王姓女子今年3月間開車搭載3名黃姓幼童外出，行經中壢區龍岡圓環附近失控撞安全島翻覆，導致3幼童受傷。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市王姓女子今年3月間開車搭載3名黃姓幼童外出，行經中壢區龍岡圓環附近路口時，王女突然失控撞上安全島翻覆，導致3名幼童出現臉部、頸部與胸部等處擦挫傷，事後王女主動向處理員警坦承是肇事車主，桃檢偵訊時，王女辯稱因3名幼童吵鬧導致情緒受影響才失控撞上安全島，檢方6日偵結，依過失傷害罪嫌向地院聲請簡易判決處刑。

檢警調查，49歲的王姓女子是3名黃姓幼童保母，今年3月25日上午8時許開車搭載3名未滿12歲的黃姓幼童外出準備上課，行經龍岡路3段與龍泉路口處突然失控撞上安全島翻覆，車上3名黃姓幼童出現前胸、頸部、臉部等擦挫傷勢，王女事後向處理之中壢警分局員警自承是肇事車主。

王女在桃檢偵訊時坦承過失傷害等犯行，但辯稱是3名小孩在車上吵鬧導致其情緒受影響，才會失控撞上安全島翻覆等情事，但小孩父母則不滿王女說詞，質疑王女身為保母應注意而未注意失控撞安全島導致車輛翻覆，與3名小孩受傷有因果關係，王女說詞顯然係推卸之詞，檢方不採信王女辯詞，偵結依過失傷害罪嫌向地院申請簡易判決處刑。

►越想越不對勁！OL 賺翻啦

【更多新聞】

►影／桃園眷村文化節4市長齊聚 避談2024大選...柯P：無聊的題目

►妻躲進房鎖門 恐怖人夫「雙刀插門+傳訊恐嚇」下場曝

►中壢連19年「萬人封街烤肉」！空拍畫面超震撼 網一片驚嘆