大安警衛伴李登輝36年今解散歸建 　李坤儀：謝謝你們陪到最後

▲故總統李登輝維安「大安警衛」歸建。（圖／翻攝自李坤儀臉書）



記者蕭羽耘／台北報導

故總統李登輝長眠五指山國軍示範公墓特勳區，而長達36年丶負責警衛維安的「大安警衛組」7日也宣告任務結束，正式解散並全數歸建原單位。李坤儀感性提到，「很難想像單單一個人，牽動著這麼多人的青春歲月，謝謝你們陪我們走到最後。」

李坤儀在臉書貼出大安警衛組照片，她描述，照片裡的人最久待了34年，最短也待了5、6年，「若不是身在其中，很難想像單單一個人，牽動著這麼多人的青春歲月，再多的感謝也不足以形容，謝謝你們陪我們到最後。」

「大安警衛組」是自李登輝當選中華民國第7任副總統，遷入副總統官邸時，由國安局與聯合安全指揮部接管，將警衛任務代號取名為「大安」，副總統官邸也連帶稱為「大安官邸」；聯指部負責正副總統警衛維安任務，執行副總統警衛維安的人數約為50至60人，並成立「大安警衛室」，統籌李登輝的安全事宜。

總統蔣經國1988年逝世，李登輝以副總統身份繼任，且出任黨主席，「大安警衛室」也由副總統警衛室轉為總統警衛室身份，警衛安全人員倍增為100餘人。

李登輝卸任後，警衛安全的規格也由警衛室調整為警衛組，「大安警衛室」改稱「大安警衛組」，安全人員由原本的100餘人降為10餘人。隨著李登輝的逝世，長達36年之久的大安警衛任務也在7日正式完結，全數解散並歸建原單位。

