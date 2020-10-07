組頭當街擄人討債...押茶行拘禁痛打！　小弟拿電擊槍太緊張滑倒

▲何姓槍手持電擊槍押人，卻當街犁田耍烏龍過程，都被監視器錄下。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

10月5日中午台北市大同區發生一起當街擄人驚悚事件，一名家住新北市王姓男子遭到李姓組頭（22歲）追債未果，李男設局找王姓男子友人把他約到台北市重慶北路天龍三溫暖前，派小弟柯姓男子持電擊槍、辣椒水攻擊被害人後將他押上黑色休旅車虐打逼債；警方循車追人，短短90分鐘內就逮捕3嫌並依法送辦。

▲何姓槍手持電擊槍押人過程被監視器錄下。（圖／記者張君豪翻攝）

當時李男等人電擊槍、辣椒水連續攻擊，導致王姓被害人睜不開眼睛、無法抵抗被強押上車，隨即被李姓組頭押往自己開設於新北市蘆洲區長樂路的茶行包廂內拘禁，李嫌並教唆小弟持棍棒毆打王男，叫他交錢償債。

原來王姓男子日前透過李姓組頭下注網路職棒簽賭，但輸球積欠了約50萬元的賭債，卻遲遲沒有處理，這才引發當街擄人暴力衝突，北市大同警方獲報後成立專案小組，並根據車號、歹徒特徵尋車追人，當天下午2點半左右在該茶行緝獲李姓組頭及何姓手下等3人，警方先把鼻青臉腫且雙手被打傷的被害人救出送醫治療。

據調查，李姓組頭教唆小弟當街持電擊槍押人，但柯姓小弟太過緊張，持槍在三溫暖前人行道追逐被害人時還滑倒，出糗過程全被監視器錄下。警方逮捕涉嫌當街擄人3嫌，並查扣辣椒水、電擊槍等凶器，訊後依違反恐嚇取財、妨害自由等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

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