5億製毒廠藏新埔山區...大批土狗看門！　警空拍機監控+垂降攻堅

記者張君豪／台北報導

新竹縣新埔鎮山區居然藏有俗稱「喵喵」新興毒品「4-甲基甲基卡西酮」毒品，刑事局4月接獲情資後展開監控，卻發現毒梟製毒工廠位於新埔鎮偏遠山區，背山望谷只有一產業道路可直達，且裝設大批監視器、電動鐵門及豢養土狗警衛，出動除暴特勤隊大批特警從工廠背後山區陵線垂降攻堅，8月31日攻破工廠、起獲三級毒品喵喵成品150公斤及半成品750公斤、終端市價超過新台幣5億元。

▲刑事局查獲位於新竹山區的喵喵製毒工廠起獲150公斤俗稱喵喵的甲基卡西酮。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局查出動除暴特勤隊攀山攻堅，順利破獲製毒工廠內的大批毒品。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局接獲線報後會同財務部關務署基隆關、桃園市警局桃園、中壢偵查隊、基隆、新北、新竹縣警察局成立專案小組，報請新竹地檢署檢察官沈鈺智、桃園地檢署檢察官曾柏涵指揮偵辦。

▲刑事局查獲位於新竹山區的喵喵製毒工廠起獲150公斤俗稱喵喵的甲基卡西酮。（圖／記者張君豪翻攝）

警方確定製毒工廠地點後展開長期監控，掌握該製毒集團李姓主嫌（57歲）和羅姓、錢姓製毒師傅，從海外進口大批製作喵喵毒品先驅原料後，家住台中的李姓主嫌定期搭車到桃園楊梅一代，再變裝換車前往新竹縣新埔製毒工廠。

▲刑事局查獲位於新竹山區的喵喵製毒工廠起獲150公斤俗稱喵喵的甲基卡西酮。（圖／記者張君豪翻攝）

專案小組監控發現，該址去年還是一片荒蕪，該製毒集團斥資數百萬元建立該工廠，並仿效實驗室標準、製毒專用溶劑直接透過管線拉到水龍頭方便取藥製毒並規避警方查緝，且工廠周遭均裝滿監視器監控，並豢養大批土狗看門，該址易守難攻，警方只能低調使用空拍機監控。

警方8月31日出動刑事局除暴特勤隊幹員，全副武裝持突擊步槍從工廠背面山區陵線垂降攻堅，順利進入工廠後查扣第三級毒品「4-甲基甲基卡西酮」成品150公斤及半成品750公斤、化學試劑、「2-溴-4-甲基苯丙酮」毒品原料、矽油、甲醇、鹽酸、甲胺、碳酸氫鈉、氫氧化鈉、甲苯、活性碳、磅秤、抽濾設備、加熱設備、攪拌工具、脫水機、紅外線鹵素燈、除濕機、PH試紙、烘乾設備、防毒面具、製毒筆記、電動攪拌器。

警方指出，每公斤喵喵可製成1萬包新興毒品毒咖啡，150公斤喵喵可製成150萬包毒咖啡供癮君子吸食，加上製毒工廠主嫌李姓男子曾因製造、運輸販售K他命遭警方查獲，目前官司纏訟中仍可逍遙法外製毒相當離譜。

行動中並逮捕在場錢姓製毒師、及黃、羅姓兩名工廠守衛，並循線逮捕擄姓主嫌等5人到案，但眾人落網後三緘其口，警訊後依違反毒品危害防制條例移送地檢署，檢察官複訊後5人均遭收押禁見，警方目前正循線追查幕後金主、以及下游販毒網絡。

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