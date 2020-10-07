女友經痛！他貼心買紅豆湯　「1舉動」被敢出家門…網笑：不意外

▲許多女生月經來時肚子會不舒服。（示意圖／123RF）

記者施怡妏／綜合報導

女生月經來時肚子總會悶悶痛痛，這時另一半若能送上一碗熱紅豆湯，內心一定是感動萬分，一名男網友在女友生理期來時，貼心買了一碗熱熱的紅豆湯圓，沒想到卻被女友大罵「滾！」他感到委屈直呼「怕妳痛買給妳吃，還趕我出門」。網友們看完後紛紛搖頭，「你滾是應該的」。

該名男網友在臉書「爆怨公社」貼出和女友的對話紀錄，聽別人說女生月經來，喝熱湯可以緩解疼痛感，因此貼心準備一碗紅豆湯圓。女友看完後感動表示「好啦，你放在哪」，沒想到男子居然回覆「怕妳不喜歡喝熱的，我幫妳放冰箱裡面，記得拿出來吃喔」。女友感動瞬間消失，轉為憤怒大喊「滾好嗎，趁我還沒找到榴槤之前，給你一分鐘滾！」

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▲原PO貼心的舉動卻惹來女友生氣。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

原PO不理解自己貼心的舉動，為何女友會大發飆，他無奈表示，「我還等冷了才放冰箱，每個月流血七天就可以那麼任性的嗎？妳說妳那個來肚子痛！我去買紅豆湯圓給妳吃又錯了嗎？怕妳痛買給妳吃還趕我出門，搞得我現在在公園冷得要死」。

對此，網友們看完後笑回，「沒打死你就不錯了」、「你滾是應該的，太不了解女人的痛了」、「滾無誤」、「如果你是我老公我讓你黏在牆壁上三天拔不下來」、「你欠揍，她都痛的要死，還要她喝冰的」、「不過真的很貼心，雖然有點小天兵」、「你還是乖乖住公園吧」、「我那個來，我老公連冰水都不讓我喝」。

中華民國中醫師公會全國聯合會副秘書長彭溫雅指出，臨床上很多女患者一吃冰分泌物變多，經痛就醫的個案更多，且經血變血塊的過程代表有未排落的內膜產生凝結，代表子宮收縮不好，就會誘發疼痛，「有瘀的成份在裡面，就會有疼痛問題。」