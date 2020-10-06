怕農作物枯死！自耕農批「14天教召太長、變數多」...網曝關鍵：無解

▲教召明年起將延長天數。（圖／翻攝國防部後備指揮部臉書）



記者邱茀濱／綜合報導

兩岸關係緊張的情勢下，國防部宣布，明年起將教召改成1年1訓，且1次就是14天，引發網友們的熱議。有人就指出，身為自耕農的他，面對兩年一次5天的教召還勉強過得去，但時間延長變數就太大，期間若他的農作物死掉，可能要再等兩個月後才有收入，直批14天教召實在太長，並感嘆「我只是個想日子好過一點的平民」。

14天的教召讓原PO感到很困擾，他在「爆怨公社」發文稱，像小弟這種自耕農、沒人幫忙的，若教召期間剛好遇到颱風或淹水，那他的農作物該怎麼辦，重新來過還要再等兩個月才能有收入，而中間投入的成本，「請問是可以申請國賠嗎？」

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不少網友們質疑為何原PO不請員工來幫忙，他回應表示，在成本沒有減少的情況下，還要花錢請員工14天，那根本等於沒賺，加上農藥使用、病蟲害管理、淹水肥料管理、作物買賣管道等，都是員工沒辦法做的，並透露淹水時，他還得顧在抽水機旁邊24小時，直到雨停。

原PO抱怨「14天教召太長」，質疑難道「5天教召戰爭就會馬上來嗎？」並強調他不是在逃避，只是時間延長會有更多的變數，誰也說不準，「我只是個想日子好過一點的平民」。

貼文曝光，網友留言指出，「改一年一召，不如加長役期」、「無解！我過來人」、「為了國家，都會有所犧牲」、「教召根本浪費時間」、「我懂你，但政府不懂我們」。

不過，也有人認為「花錢請人顧14天就好，對面打不打是一回事，這是每個男生的義務與責任」、「事實上就是政治操作，不扯政治，那無解，只能請人顧作物，畜牧業更慘能一天不餵食嗎」、「畜牧業路過...還好我有夥伴！不然14天回來.......」、「花錢請人來幫你看不然無解，這是你欠國家的債只能認命！」

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