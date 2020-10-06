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閃電出院返白宮！川普「1動作」讓宅神驚嘆：戰力太強啦

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▲性侵殺少女嫌提再審，宅神開嗆。（圖／翻攝自Facebook／宅神朱學恒）

▲朱學恒。（圖／翻攝自Facebook／宅神朱學恒）

記者邱茀濱／綜合報導

美國總統川普確診消息震驚全球，但經過三天的治療過後，他就英雄式出院重返白宮。對此，「宅神」朱學恒注意到川普一回白宮就脫口罩，驚嘆「我川真是戰力太強啦」，甚至直呼「川普的王者再臨時刻到了！」

川普上周五（2日）確診後，住進沃爾特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed Medical Center）治療，於美東時間周一（5日）傍晚出院。白宮醫師先前表示會繼續提供世界級醫療照護，川普幕僚則表示，總統計畫參加下周的第2次總統辯論。

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川普回白宮後，朱學恒今（6）日一早在臉書上發文表示，「川川....普竟然真的回白宮啦，而且他一回白宮就脫口罩，我川真是戰力太強啦。不過醫生還是沒說清楚他是不是完全康復啦。」

另外，川普女兒伊凡卡（Ivanka Trump）6日貼出一段37秒的影片，只見川普搭乘陸戰隊1號返回白宮，背景的配樂與鏡頭相當隆重，試圖營造出英雄式回歸的感覺，並寫道「歡迎回家，爸爸！」

朱學恒也在臉書上分享這段影片並表示，「川普的王者再臨時刻到了！」，但他直呼「哇靠，配樂鏡頭下這麼重本，還是有個女兒好。」

不過，網友們不太相信川普是真的染疫，留言諷刺「沒中啦！自導自演....」、「選舉策略啦，怎麼可能3天就好，美國有這麼強的黑科技哦」、「這劇本的缺陷就是進展太快」、「連康復紀念幣都開始賣了」、「實境秀『誰是總統接班人』」、「拿到票，民調上升，就不演了」。

▲▼川普出院返回白宮,口罩,川普戴口罩。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普出院返回白宮。（圖／達志影像／美聯社）

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