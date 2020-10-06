川普確診後失控…長子看不下去！　要伊凡卡一起阻止：老爸太瘋了

▲川普長子小唐納（Donald Trump Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

美國總統川普日前確診後，卻又突然搭乘座車來到院外，僅戴著口罩在車內向支持者揮手致意。此舉引發各界批評，醫生都說川普非常不負責任，就連他的長子小唐納也覺得父親真的是瘋了。

根據「浮華世界」（Vanity Fair）雜誌報導，知情人士透露，川普帶病搭車「巡迴」的行為，不僅激怒了多位醫生，就連大兒子小唐納（Donald Trump Jr.）也對父親的失控行為感到非常焦慮，「小唐納認為川普瘋了。」

這名知情人士表示，小唐納曾向朋友說，因為不想獨自面對父親，所以他試圖請伊凡卡（Ivanka Trump）、艾瑞克（Eric Trump）與姊夫庫許納（Jared Kushner）一起說服川普，要求父親停止這種不穩定的行為，「小唐納說他想介入，但庫許納和伊凡卡一直告訴川普他做得有多好。」小唐納還說．「我不會是唯一一個告訴他，他已經太瘋了的人。」

▲川普確診後搭車短暫出院向支持者揮手。（圖／路透）



川普出院前一晚，開始在推特發布大量貼文，知情人士說，當時川普所有的孩子都在阻止他這樣做，「他們都擔心，他們試圖讓他（川普）停止繼續發推特。」

據了解，川普家族本來就有「否認疾病嚴重性」的紀錄，川普的父親老佛列德（Fred Trump Sr.）在1990年前後罹患阿茲海默症，儘管病情不斷惡化仍堅持辦公，直到有一次他打了三條領帶出現在辦公室，才創立了一個制度，讓老佛列德每天都到辦公室對著空白文件簽名、電話只能打給秘書等，讓他假裝在工作。

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