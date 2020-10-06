哭哭！台中東豐自行車道134棵樹兒病了　樹醫：需砍掉重練

▲哭哭！台中東豐自行車道134棵樹木病了，樹醫表示，需砍樹重新種植。（圖／市議員陳清龍提供）



記者游瓊華／台中報導

台中東豐自行車綠廊是全國十大自行車經典路線之一，沿途樹蔭參天的綠色隧道宛如是一條「綠色大甲溪」，但最近傳出不少樹木染了褐根病、白粉病等病，甚至得整棵樹移除重新種植，以防止感染其他健康樹木！

台中市觀旅局表示，日前聘請專業樹醫生為樹木進行健康檢查與治療，部分樹木經樹醫生診斷出褐根病、白粉病、白蟻蛀樹、刺桐釉小蜂等問題，造成數棵樹木枯萎，樹醫生建議需將樹體及樹頭徹底移除乾淨，防止病殘根體感染其他健康樹木，再將原土壤進行消毒作業，例如採用尿素石灰拌合土壤消毒法防治褐根病等，待消毒完成後再種植之新樹才能常保健康茂盛。

觀旅局長林筱淇表示，東豐自行車綠廊為全國第一條由廢棄鐵道改建的自行車專用道，全長約12公里，自豐原端起經石岡至東勢鬧區，沿途飽覽石岡水壩、土牛客家文化館、梅子鐵橋及東勢客家文化園區等特色景點，也是全國首座有夜間照明的休閒型自行車道，每逢假日吸引上萬名來自各地朋友前來騎乘自行車，是台中市目前最熱絡的戶外活動場地之一。

▲哭哭！台中東豐自行車道134棵樹木病了，樹醫表示，需砍樹重新種植。（圖／台中市政府提供）