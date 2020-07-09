褐根病是樹癌！花蓮請專家全縣總體檢　6處嚴重地點全面防治

▲花蓮舉辦褐根病防治宣導，邀請傅春旭博士解說，為老樹把脈看診。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

褐根病被視為樹木黑死病，一般也稱為「樹癌」，近年來迅速在全台蔓延。為了讓縣民了解褐根病防治及保護珍貴樹木資源的重要性，花蓮縣政府9日於花蓮市進豐生活園區，舉辦褐根病防治宣導，邀請行政院農委會林驗試驗所傅春旭博士解說，為老樹把脈看診。

褐根病菌是樹木的重要病害，樹木遭感染後，會造成根系逐漸海綿化，出現無預警傾倒的狀況。為了維護縣民安全，縣府109年挑選褐根病疫情嚴重地點6處，包含花蓮市進豐生活園區、球崙運動公園、白燈塔公園、東華大學附設實驗小學前公園、吉安鄉吉安國小、萬榮鄉明利國小等處，委託天蕊股份有限公司進行褐根病防治施作，預計施作面積計1,085平方公尺。

▲樹木遭感染褐根病菌後會造成根系逐漸海綿化，出現無預警傾倒的狀況。

活動邀請林業試驗所傅春旭博士為樹木褐根病進行講解說明，褐根病防治是將感染的樹木清除，挖除病株集中燒毀並進行土壤燻蒸消毒，以達到正本清源的效果。

縣府農業處表示，期望透過專家學者的宣導、現場防治的施作示範，讓縣民對褐根病有全面的了解，提升樹木保護的知識，未來遇到樹木病況發生時也能更為警覺，共同來維護縣內的綠色寶貴資源。

今日與會人員包含縣府農業處副處長張仁智、立法委員傅崐萁服務團隊董佳穎主任、花蓮縣議會議事主任潭進成、縣議員吳東昇服務處主任林麗鈴、縣議員魏嘉彥服務處主任楊俞涵、花蓮縣政府北區中心副主任俞慧君等。

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