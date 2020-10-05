泰國嬤心臟衰竭沒錢開刀　好心病友幫籌錢...「開心」完成手術

▲蘇姓阿嬤（左）因生活貧困無力負擔手術費用，剛好被動一樣手術的黃姓婦人（右）得知此事，便慷慨解囊，術後2人心心相惜互相擁抱。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／新竹報導

1名泰籍的蘇姓阿嬤（75歲），因為長年的腳腫不適，到中國醫藥大學新竹附設醫院就診。經檢查後確診為心臟的二尖瓣及三尖瓣逆流以及主動脈狹窄，而且已經嚴重到心臟衰竭，必須緊急手術。但這位泰國阿嬤為低收入戶，生活貧苦沒有多餘的錢繳納手術費用，此時，一位剛開完成心臟手術的黃姓病患聽聞此事，表示可以幫忙籌措費用，讓阿嬤無後顧之憂順利安排手術。

翁啟峰主任表示，這2位病友都罹患心臟二尖瓣及三尖瓣逆流的病症，黃姓病患之前常常暈眩，有自律神經失調的症狀，到心臟外科做超音波，才確診為心臟瓣膜問題，接受瓣膜修補手術，恢復良好。黃婦也表示，回想開刀前的焦慮緊張，深怕發生意外，拖累家人；當她聽到有一位跟她一樣為心臟疾病所苦的阿嬤時，她深覺有緣，認為「有餘力的人，要幫助更多人，幫阿嬤完成手術，大家一起健健康康。」

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▲黃姓婦人也特別到病床前幫蘇姓阿嬤加油，主任翁啟峰也代表醫院向黃姓婦人致贈感謝狀。（圖／記者黃孟珍翻攝）

社工師余湘芸提到，泰國阿嬤做主動脈置換以及二尖瓣修輔和三尖瓣修補手術前，獨自在樓梯間哭泣，不斷寫字，「要大家不要打擾她。」在社工關心下，阿嬤才表示自己對手術非常擔心，所以希望透過寫字的方式紓緩緊張；而開完刀一切恢復良好，泰國阿嬤變成醫院的開心果，出院前更擁抱著醫師和黃婦表達感謝。

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