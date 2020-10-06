闖國道叼菸蛇行…引爆9車連環撞！「白目騎士」脾臟破裂陷入昏迷

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記者陳以昇、莊智勝／新北報導

一名趙姓機車騎士昨（5日）闖入國道1號，還囂張叼菸蛇行，在北向38K處泰山段釀成9車連環追撞事故；雖然趙男當下遭2名國道警察猛力拖出護欄外逃過死劫，但仍因手腳多處擦傷而送醫，經院方檢查後還發現趙男脾臟有破裂情形，事後陷入昏迷狀態，需開刀手術治療，短期內無法製作筆錄，暫無法得知趙男國道蛇行原因。

▲趙男騎車闖入國道，遭到小貨車撞倒，引發9車連環追撞事故。（圖／翻攝臉書「國道公路警察局」）

警方初步調查，「白目騎士」趙男騎車闖國道並非首次，上週五（2日）中秋連假期間，就有駕駛人目擊趙男騎著同部機車馳騁國道，還囂張翹腳騎車；此次趙男5日上午再次從林口41A交流道闖入國道1號，並沿路北上，期間不顧車流眾多，趙男還悠哉「叼菸蛇行」，見到國道警方鳴笛示意靠邊停下時，還一度揮揮手示意警方「走開」。

事後警方在路肩停下，準備拿出三角錐將趙男攔下，不料這時趙男因突然變換車道而遭到後方小貨車追撞，當場連人帶車痛摔，腿還被機車死死壓住、動彈不得；2名員警眼見國道車流量大、且車速相當快，急忙飛奔200公尺救援，死命將趙男從機車底下拖出，並拉到水泥護欄外，下秒後方就傳出連環追撞，趙男因警方救援倖免二次遭撞，逃過死劫。

而整起事故一共造成9車追撞毀損、5人受傷，其中2名國道員警也因救援趙男而手腳擦傷。值得關注的是，事後救護人員趕抵現場，經初步檢傷發現趙男手腳多處擦挫傷，立即將其送醫，進一步檢查後赫然發現其脾臟等內臟已因強大撞擊力道而破裂，昨到院沒多久後即陷入昏迷，無法言語；院方判斷，趙男雖然生命跡象穩定，但需要開刀手術治療，因此警方短時間內也暫難製作筆錄，目前尚無法得知趙男闖入國道原因，後續警方不排除依公共危險罪將其移送檢方偵辦。

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▼趙男在國道上叼菸蛇行，見警鳴笛示意靠邊停下時仍不予理會，還一度揮手示意警方「走開」。（圖／記者陳以昇翻攝）