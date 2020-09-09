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月球灰塵傷害很大　電子光束能有效預防

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實習記者劉佩婷／綜合報導

看似不起眼的月球塵埃，其實對人體的健康有著極大的傷害，研究顯示月球上的塵埃有點像硫磺的味道，聞久了會不舒服，也有生命健康的疑慮，美國國家航空暨太空總署(NASA)表示近期將研發一款電子除塵機，能消除月球的塵土。

月球是最靠近地球的星球，引力是地球的六分之一，所以要在月球上移動並不是件簡單的事，阿姆斯壯成功踏上月球後曾說道:「我的一大步，是人類的一小步」，不禁讓世人都好奇月球到底是什麼模樣？每年都會有人不惜花大錢想登入月球一探究竟，只為了揭開月球的神秘面紗。

▲▼ 美國太空人阿姆斯壯1969年7月20日成功登月，成為第一名踏上月球表面的人。圖中人物為艾德林，面罩反射出來的人影為阿姆斯壯。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖中人物為艾德林，面罩反射出來的人影為阿姆斯壯。（圖／達志影像／美聯社）

就好比地球上也有許多灰塵，但是月球上沒有一層保護的大氣，若人類踏上月球呼吸太久的話會傷害呼吸系統，甚至罹患癌症，研究顯示月球上的空氣粉塵有濃郁的火藥味，對身體有極大的傷害。

岩屑層覆蓋於月球表面，被太陽的輻射所飽和而產生極大的正電荷，這種能量很容易把傷害身體的微粒附著在衣服上，甚至會侵蝕皮膚表層，科羅拉多大學的研究表明，電子束能有效清潔附著力非常強的塵埃，研究員向樣品發射電子流，電子能穿透粒子且撞擊下方粒子，讓其電子能夠二次發射，進而沉積負電荷，這項技術會讓顆粒從物體上根除。

若電子除塵機能成功研發，登上月球的人都能有效的清楚太空服上的粉塵，也不用在擔心健康的問題。

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