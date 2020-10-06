被歐陽娜娜掃到颱風尾！　綠營要求撤換宜蘭觀光大使林瑞陽

▲藝人林瑞陽在2019年揮舞紅色五星旗高呼「我愛你中國、祖國生日快樂、祖國萬歲。（圖／民進黨宜蘭縣議會黨團提供）

記者游芳男／宜蘭報導

歐陽娜娜在大陸十一國慶高唱《我的祖國》引起巨大爭議，擔任宜蘭觀光大使的藝人林瑞陽也被媒體找出林在2019年揮舞五星旗高呼「我愛你中國、祖國生日快樂、祖國萬歲」之影片，宜蘭綠營議員6日強力要求撤換林的宜蘭觀光大使身分。

▲▼民進黨宜蘭縣議會黨團6日強烈要求宜縣府撤換藝人林瑞陽宜蘭觀光大使身分。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

民進黨宜蘭縣議黨團團總召陳俊宇等人表示，尊重林瑞陽熱愛中國大陸的國家認同，但已在台灣社會引起巨大爭議的林瑞陽，顯然並不適格繼續承擔宜蘭觀光大使之身份，並以此身份代表宜蘭全體縣民。

陳俊宇等人認為，宜縣府面對質疑稱「林瑞陽僅去年童玩節參與縣府活動，後續都未曾與他聯繫，若他以觀光大使頭銜在中國大陸高歌，縣府了解後會做適度處理。」是試圖避重就輕的回答，恐也對林瑞陽是一種傷害。

陳俊宇等人表示，必須提醒縣府，林瑞陽中國大陸的認同不是錯，但縣府團隊聘任不符合人民期待的人作為觀光大使才是這次爭議的根本原因。而且遺憾的是縣府團隊至今仍然未認真思考過宜蘭需要什麼樣的觀光，需要什麼樣的大使。

因此，黨團正式向宜縣府提出要求，解聘林瑞陽宜蘭觀光大使之身份，未來如還有必要聘任代表宜蘭的觀光大使，更應該多徵詢社會意見，勿再以林姿妙一人之喜好為之。

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