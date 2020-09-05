藝人轉戰YouTube蹭熱度！　網曝「2關鍵」：第四台沒人用了

▲反骨男孩成員以前多出現在電視綜藝節目裡。（圖／翻攝自Facebook／反骨男孩）

記者施怡妏／綜合報導

年輕人喜歡從YouTube觀看各種有趣的影片，因此有許多人投入影片創作成為YouTuber，就連藝人明星也紛紛開設自己的個人頻道，除了年輕的藝人之外，也有在演藝圈打滾多年的大哥大姐，有網友因此好奇，「以前網紅都千方百計地想要上電視，現在反而是藝人上網紅的節目蹭熱度，世代是不是默默在交替了？」

原PO在PTT發文寫道，最近YouTube界除了網紅創作者之外，很多藝人朋友也紛紛參一咖，「還有一些過氣的大哥大姐，開始上網紅節目刷存在感，乃哥、曹西平、羅時豐、趙正平」，就連很久沒出現在電視機前的鳥來嬤也上網路節目。原PO也好奇，「到底有誰拍Vlog鄉民會想看？」

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▲由邰智源和其他藝人共同主持的木曜4超玩，YouTube頻道訂閱數已有173萬。（圖／翻攝自Facebook／木曜4超玩）

▲ 陶晶瑩日前也開啟個人YouTube頻道，首集節目嘉賓請來炎亞綸。（圖／翻攝自YouTube／陶口秀）

原PO感嘆，「以前網紅都努力想要上電視增加曝光度，孫生在麻辣天后宮當莉菁的助手、反骨上娛百玩狼殺、Howhow上綜藝大熱門、瑀熙上國光幫幫忙等，現在反而是藝人上網紅的節目蹭熱度，不過如果熊熊或元元轉戰YouTube，人家開箱美食她們開箱泳裝，點閱數應該會爆增吧！」

許多網友紛紛認為，網路越來越普及，大家使用手機的頻率越來越高，YouTube的內容也比電視節目更多元有趣，「現在電視年輕人不愛看阿，不改作網紅根本等死」、「因為YouTube看很方便」、「手機都有裝YouTube啊，反而第四台用戶一直萎縮吧」、「現在電視都智慧電視，第四台都快沒人用了」、「電視節目還要固定時間收看，這一點就輸網路頻道了」。

也有其他網友認為，「現在Vlog真的太多了，題材很多都很無聊，都是靠標題跟封面吸引人而已」、「那些網紅的節目我一個都看不下去，超無聊的」、「這樣才好啊，不爽某個藝人可以直接噓」、「我已經不知道多久沒看電視的綜藝節目」、「可是投入成本低，網路節目品質有侷限性在」、「很多是用YouTube，維持曝光度吧」。