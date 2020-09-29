衛福部藏52億預算成政院小金庫？蘇貞昌：是預備金非私房錢

記者陳家祥／台北報導

朝野立委質疑衛福部在紓困3.0追加預算案中，匡列新台幣52.8億元的疫情防治工作經費，用途及項目內容模糊，連民進黨立委都質疑。對此，行政院長蘇貞昌說，「任何預算編列，都留有預備金，來應付難以在編列預算時難以應付的狀況」，這是正常的現象，不是什麼院長的私房錢，可以拿去到處亂發紅包，沒有這種事。

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢前受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

立院聯席委員會28日審查紓困振興特別預算第二次追加預算案。民進黨立委劉建國質詢時，詢問這該筆52.8億預算的用途，衛福部次長薛瑞元說明有2點功能，一是因應疫情變化，防治預算不足時會使用；二是針對新冠肺炎的疫苗、藥品研發，有不確定性，可能要動用這筆預算購買。

但劉建國質疑，何以衛福部長陳時中稱該筆預算是購買疫苗的經費？薛瑞元則回答，「購買疫苗是其中的可能性」。

對此，蘇貞昌說，「任何預算編列，都留有預備金，來應付難以在編列預算時難以應付的狀況」，這是正常的現象，不是什麼院長的私房錢，可以拿去到處亂發紅包，沒有這種事。

「尤其這次疫情到目前還在變化中，還不明，連疫苗都還沒生產出來，未來是怎麼樣的狀況，政府已經非常嚴謹的編列預算來防疫紓困並且振興。」蘇貞昌強調，當然會依預算法的規定，保留適當的額度作為應變以及做為應付新的狀況所需要的預算，這都是正常，而且都是必要的，並且都要經過立法院審議通過才可以用。