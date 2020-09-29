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守住國門最大功臣！蔡英文頒贈「防疫獎章」感謝桃機防疫英雄

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▲▼蔡英文為表彰機場公司同仁的辛勞與貢獻，昨（27）日親自頒發「防疫獎章」。（圖／桃機公司提供）

▲蔡英文為表彰機場公司同仁的辛勞與貢獻，昨（27）日親自頒發「防疫獎章」。（圖／行政院提供，下同）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，守住國門成為一大要事，桃園機場部署防疫車隊，約有44.2％旅客使用此服務，有超過11萬人搭乘。總統蔡英文為表彰機場公司同仁的辛勞與貢獻，昨（27）日親自頒發「防疫獎章」感謝這一群默默付出的防疫英雄。

中央流行疫情指揮中心昨日於台北市舉辦「武漢肺炎防疫紀錄片暨防疫獎章授獎典禮」，表揚全國對防治肺炎疫情工作有卓越貢獻的個人與團體代表，包括統籌執行防疫車隊任務的桃園機場公司，以及負責載運入境旅客的桃園機場防疫車隊（計程車隊及租賃車隊）皆受邀參加，並獲蔡英文頒獎表揚。

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蔡英文感謝機場同仁的付出，也期勉防疫車隊務必守住國門第一線；行政院長蘇貞昌強調，武漢肺炎疫情在國外許多地方仍非常險峻，臺灣雖守住了這個階段，但絲毫不能鬆懈，請大家繼續努力，堅守國家及土地，繼續做亂世中的福地，同時持續幫助世界各地，讓世界肯定臺灣，讓臺灣永遠在世界有一席之地，也讓全體國人對政府更有信心。

桃機董事長林國顯指出，政府為有效阻絕疫情，在桃園、松山、高雄機場均提供防疫車隊服務，其中在桃園機場即有44.2%的入境旅客使用此服務，累計搭乘人次更已達12萬4千人次，而旅客從進入機場填寫資料到返家或前往防疫旅館，都有嚴謹的追蹤與消毒防疫措施，防疫車隊也依循SOP完成每一趟任務，確保司機與乘客的安全，防疫車隊第一線人員的付出值得肯定。

▲▼蔡英文為表彰機場公司同仁的辛勞與貢獻，昨（27）日親自頒發「防疫獎章」。（圖／桃機公司提供）

▲▼桃機部署防疫車隊，計程車司機協助載送入境旅客返家，成防疫一大功臣。

▲▼蔡英文為表彰機場公司同仁的辛勞與貢獻，昨（27）日親自頒發「防疫獎章」。（圖／桃機公司提供）

而機場公司自疫情發生以來，即配合疫情指揮中心執行多項防疫措施，除協調機場各單位配合政府執行專案包機任務，協助許多滯留海外國人平安返臺，也積極宣導防疫機制，並配合疾管署各項防疫工作協助增設「臨時檢疫站」及安排相關動線空間規劃，且大幅增加航廈內清潔消毒頻率，並配合交通部「居家檢疫者自機場返家交通方案」，整合協調機場排班計程車、租賃車、巴士等業者，自3月4日起提供防疫車隊服務，有效防堵疫情入侵。

林國顯強調，臺灣此次防疫表現獲得國際肯定，也成為世界上最安全及觀光客最想要前來旅遊的國家之一，他與機場公司每一位同仁將秉承蔡總統及蘇院長的勉勵，持續在國門統籌防疫車隊執行，做好最嚴謹的防疫工作，並維持最好的服務品質，讓所有出入機場的旅客安心，也確保國人可以維持健康、安全的生活。

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