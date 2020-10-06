彰化路燈超嗨！一閃一閃夜影勁舞40分鐘　網：提前慶祝國慶日

▲省道台1線彰化花壇路段昨晚路燈一閃一閃。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

提前慶祝國慶日？！省道台1線彰化到花壇路段及秀水等地，昨(5)日晚間路燈突然故障，一閃一閃的讓用路人直呼，眼睛很不舒服，網友也因此在網路留言，「彰化超嗨！連路燈都跳迪斯可」、「慶祝聖誕節還是復活節」，還有網友說「有冤情」，台電獲報後，緊急調派人員前往搶修，所幸40分鐘內全部恢復正常。

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▲台電緊急搶修。（圖／台電彰化營運處提供，以下同）

臉書《彰化人大小事》有2名網友留言「中山路一段整條一直閃」，還po出南北向路燈一閃一閃的影，行經的用路人還要留意車況，都搞不清楚是車燈還是路燈，再加上一閃一閃的相當的刺眼，恰巧台電值班人員正在在秀水福北高分13號修理故障，接獲用戶來電指稱路燈閃爍，立即前往查修。

台電彰化經理楊玉菁指出，搶修人員一到現場發現金鐓高幹22Y2路燈開關故障，影響花壇鄉中山路一段38號前至中山路一段與中彰路口，40分鐘內將路燈開關更換妥，人員再前往福北高分繼續查修。

▲更換開關已經正常。

楊玉菁表示，因本處花壇服務所人力不足，夜間二人一班，昨晚適逢二處同時發生故障，民眾來電告知路燈閃爍時，搶修人員已在另一故障點(秀水福北)查修致延誤路燈搶修。

為因應民生用電及未來需求，楊玉菁表示，刻正籌備沿海地區「二林巡修課」，另正著手將花壇、秀水二服務所轄區成立花秀巡修班，以實施業務及電務工作專業分工，專責電力調度、配電線路停電事故通報、搶修工作等。

▲更換路燈開關。

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