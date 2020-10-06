高雄瑞豐夜再爆砸攤！2歲女玩釣魚池跌倒　父撂3煞掀桌打人



▲男子不斷將遊戲池的水舀出來 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄瑞豐夜市發生一起糾紛，一名曾姓女子帶著2歲小女兒到夜市玩釣魚遊戲，認為釣魚池的侯姓攤商將女童的椅子拉開，導致小女童跌坐在地，曾女將此事告訴先生詹姓男子，沒想到詹男下一秒竟帶著3個人到攤商找老闆算帳，過程中不僅將釣魚池整攤翻倒，還有人拿椅子爆打老闆的頭和手。

▲釣魚池侯姓老闆 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

左營分局於4日晚間22時49分許獲報瑞豐夜市有糾紛，立刻調派快打部隊及線上警網趕赴現場處置，涉案人已離開現場。經警方調閱監視器畫面循線偵辦，通知帶回4名涉案男子到警局作筆錄。

▲最後釣魚池整攤被翻掉 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

事發經過為33歲的曾女，帶著2歲小女兒至瑞豐夜市釣魚攤商消費，因曾女不滿攤商侯男將女兒所坐的椅子拉開致跌倒在地，便將此事告知丈夫詹男，詹男得知後帶著同3位友人至夜市該釣魚攤位理論翻桌，從監視器畫面可以看到，有人先不斷將釣魚遊戲池的水舀出來，地上掉滿玩具，接著下一秒就將釣魚池整攤翻倒，水全部翻了出來，路過民眾見狀嚇到趕緊閃開，過程中甚至還有人拿起椅子對侯男揮舞，造成他頭部及右手受傷，事後自行至醫院就醫。警方將詹男等4名犯嫌依刑法第150條聚眾施強暴脅迫罪、第277條傷害罪及第354條毀損罪嫌究辦。

▲詹男與3位友人最後被帶回警局。（圖／記者洪靖宜翻攝）

目前侯姓老闆表示對方是消費者不可能故意去踢開椅子，但女童媽媽說有，雙方各說各話，警方還要繼續調查。警方表示，依刑法第150條聚眾施強暴脅迫罪，在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，施強暴脅迫者，在場助勢之人，處一年以下有期徒刑、拘役或十萬元以下罰金；首謀及下手實施者，處六月以上五年以下有期徒刑。

但其實瑞豐夜市9月份就發生3起衝突事件，高雄警方也把瑞豐夜市當成了治安熱點，目前正與業者商討預計在瑞豐夜市設立貨櫃屋形式的「守望亭」，期望能藉此對歹徒產生嚇阻的作用目前初步構想，如果和業者溝通協調順利，將會以派出所、偵查隊輪流前往執勤，預計在人潮眾多夜市有擺攤時，請來2到4位員警定點駐守，希望能維持當地的治安狀況，不過豈料守望亭還沒設，瑞豐夜市又出事。

時間對我們來說完全沒用！

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