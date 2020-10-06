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台中男酒後炫富「比誰豪車多」…砸爆親姊692萬賓士：我咧驚O小？

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記者游瓊華、莊智勝／台中報導

台中市南屯區一家KTV前今（6日）清晨發生砸車鬧劇，一名郭姓男子酒後與朋友發生爭執，互相炫富、嗆聲，比拚誰的車子多，豈料郭男一時氣憤，竟藉著酒意拿雨傘將自己要價600多萬元的賓士AMG GT53愛車後擋風玻璃砸碎，嗆聲「我連我的車都砸，我咧驚三小？」但警方事後調查，該輛名車並非郭男所有，而是登記在其胞姊名下；而郭男確切職業、名下擁有多少輛豪車則不得而知。

警方調查，郭男6日凌晨與7名友人在大墩四街一處KTV歡聚唱歌，席間喝了不少酒，酒過三巡後眾人開始話家常，同行友人還與郭男炫富、比拚財力，雙方為了「誰的名車比較多」而爭得面紅耳赤；郭男遭激怒後，乘著酒意拿出雨傘就往門口衝，對著自己的賓士AMG愛車就是一通亂砸，當場將後擋風玻璃砸得粉碎。

▲台中賓士男炫富砸爆姊姊賓士豪車給人看。（圖／民眾提供）

▲男子為了炫富竟砸爆賓士豪車後擋風玻璃，事後警方一查，赫然發現車主根本不是他，而是男子的胞姊。（圖／民眾提供）

郭男在爆砸自己的愛車後，還霸氣對著在場的眾人說，「我連自己600多萬的車都砸了，我咧驚三小？」而郭男砸車的荒唐舉動也引起警方注意，接獲通報後立即調動24名快打警力趕赴現場，所幸經查後未發現不法事證，現場也無聚眾鬥毆情事，因此盤查、登記在場人身分資料後始飭令離開，並預留警力加強周邊巡邏。

糗的是，事後警方調查，赫然發現遭砸毀的該輛賓士豪車竟是登記在郭男姊姊名下；而郭姊事後也未提出毀損告訴，因此警方後續暫無動作。

據了解，該輛賓士AMG GT53豪車新車不包含任何選配，就要價692萬元，而郭男的座車則是在2019年出廠，今年7月才掛牌上路，沒想到短短2、3個月後就因與友人炫富而遭砸毀。警方也表示，郭男的確切職業為何、名下究竟有多少豪車，目前仍不清楚，但呼籲民眾酒後仍應保持理性，若有違法情事，必定依法究辦。

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