一兼二顧！公費流感疫苗開打　彰化宏仁醫院免費加驗C肝

▲宏仁醫院提供民眾打流感疫苗免費驗Ｃ肝。（圖／宏仁醫院提供）

記者唐詠絮／彰化報導

今年因新冠肺炎持續延燒，醫界憂心秋冬捲土重來，因此也建議民眾施打流感疫苗，加強身體免疫能力，昨(5)日一開始施打引發熱潮，彰化縣宏仁醫院除施打公費流感疫苗，也針對50歲以上縣民進行免費C肝篩檢，院長郭顯懋請民眾，記得攜帶健保卡，掛號後由醫師進行評估，一兼兩顧，抗流感兼顧肝。

郭顯懋說，流感和武漢肺炎(COVID-19)雖是不同病毒，但兩者對於年長者及嬰幼兒都有較高的重症和死亡率，且疾病可能會混合感染，加上國外疫情仍肆虐，繼美國總統川普伉儷染疫後，白宮發言人麥克納尼在美國時間5日也宣布確診，讓民眾對於提升自身抗體的警覺性提高，也更關注家裡中老年人對抗流感的準備，昨已有62位民眾在該院施打公費流感疫苗。

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▲宏仁醫院提供民眾打流感疫苗免費驗Ｃ肝。（圖／宏仁醫院提供）

員林宏仁醫院指出，公費流感疫苗施打時間，周一至週日上午、下午、晚上皆有門診時段，民眾皆可在門診時段掛號由醫師諮詢後施打，除配合縣內加碼的65歲至74歲肺炎鏈球菌疫苗(公費疫苗75歲以上)免費施打，另配合縣內C肝根除計畫，由衛生局和扶輪社補助，針對50歲以上設籍彰化的縣民且未曾接受C肝抗體檢驗者，在施打公費疫苗同時，可免費進行C肝篩檢，只要抽血即可篩檢，報告約3天可出爐。

肝膽腸胃科主治醫師江明師說，彰化縣還有許多隱藏性C型肝炎患者，相較一般人有高約10餘倍的罹患肝癌比例，而C肝可透過血液、不安全性行為或滅菌不完全的器械等途徑傳染，甚至恐導致腎臟病、糖尿病、腦細胞及血管病變等多種疾病，由於C肝已有口服藥可治療，呼籲符合資格者可及早免費篩檢，省下自費篩檢費用，並可及早發現、及早治療，可降低肝病及其他疾病風險。

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