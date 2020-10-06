四處打零工的課輔老師　多元就業開發翻轉人生！

▲永康就業服務中心的媒合下，許雅惠透過「多元就業開發方案」進入社團法人台灣橄欖園關懷協會任職，翻轉人生。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

42歲的許雅惠是「社團法人台灣橄欖園關懷協會」的課輔督導，也是6個孩子的母親，不論在職場或家庭都是受人敬重的楷模；難以想像她曾經求職不順，長期靠著四處打零工支撐家計，辛苦養育6個孩子！

6年前在永康就業服務中心的媒合下，許雅惠透過「多元就業開發方案」進入社團法人台灣橄欖園關懷協會任職，不僅經濟步入正軌，認真踏實的工作態度，更使她在6年間由計畫人力轉為協會自聘督導。



隱身在台南市永康區兵仔市場附近巷弄，一間老舊不起眼的建築，是專門提供弱勢家庭子女免費安親課輔服務的「橄欖園關懷協會」；因經費及人力有限，協會向勞動部勞動力發展署雲嘉南分署申請多元就業開發方案，因而開啟了許雅惠與橄欖園長達6年的緣分。

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今年42歲的許雅惠自小生活困苦：小四時父親過世，母親靠著按件計酬的手工獨自撫養3個孩子長大，一生操勞的媽媽直到前年過世仍在工作。許雅惠婚後與先生育有6個孩子，沒有受過高等教育的她因身無一技之長，長期靠著四處打零工，與先生一同撐起養育6個孩子的龐大支出。6年前，許雅惠偶然得知橄欖園協會有課輔老師的需求，並透過永康就業中心的諮詢及推介，順利加入多元就業開發方案成為計畫進用人力。



許雅慧進入協會後擔任數學老師，教學零經驗的她靠著自己育兒的經驗提槍上陣，一邊接受協會的培訓，一邊快速學習上手。她回憶：「前3個月戰戰兢兢，連睡覺都夢到在點名。」憑著毅力與好強的學習力，許雅惠很快步上軌道，並以剛直、嚴格的管教方式，在家長與孩子心中留下深刻的印象；辛苦長大的經驗，也讓她對弱勢家庭孩子們感同身受。

「當家長把孩子交付給我，我就必須為他們的行為負起責任。我凡事制定規範、劃清底線，不會為了討好家長而讓步。」，許雅惠十分珍惜得來不易的工作機會與穩定收入，因此格外地敬業，認真的態度受到協會賞識，第2年獲得協會延用，負責帶領新人。許雅惠說：「教育新人比小孩還具挑戰性，因為成人的價值觀和習慣已定型，很多「新進人員」的年紀甚至她大，觀念上更無法接受小一輩的指點。」許雅惠說，雖然衝突難免，但她凡事求和平，她總是告訴同伴：「我們有一致的目標，那就是為孩子努力。」

為人處事展現高度智慧的許雅慧，讓協會進一步提拔許雅慧成為自聘雇課輔督導，完全脫離計畫補助，正式成為協會的一員。許雅惠回想一路走來，從四處打零工討生活，到領著穩定月薪的課輔老師，不僅大大舒緩了照顧6個孩子的經濟壓力，更從職場上學到無數寶貴的經驗。許雅惠勉勵所有多元就業的新進人員：「不要怕辛苦，問題就是挑戰，接受就是成長。」



永康就業中心黃豑頡主任表示，多元就業開發方案透過引導失業者參與民間團體工作，重建工作自信心，培養再就業能力，舒緩其生活壓力；而諺云：「天助自助者，自助人恆助之」，可以在許雅惠身上看見實踐計畫精神、又更上一層樓的最佳典範。

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