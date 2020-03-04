多元就業方案助中年就業　推廣視障按摩化身按摩師的「目珠」

▲50歲中年失業爸爸李照揚，擔任計畫「按摩小站工作人員兼接送人員」，透過工作幫助他人，也使他找到人生價值。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市盲人福利協進會申請勞動部多元就業開發方案，50歲中年失業爸爸李照揚擔任計畫「按摩小站工作人員兼接送人員」，站上第一線推廣視障按摩，化身視障按摩師的目珠，協助眼盲人，認真的態度獲得單位肯定，透過工作幫助他人，也使李照揚找到人生價值。

一大清早，一台綠色得利卡正停在盲人協進會辦公室樓下，李照揚戴著口罩謹慎地消毒著車上每個角落。他說：「今天要接送3位按摩師到安南醫院的據點，因新型冠狀病毒疫情，一切都要很小心！」他表示：「協會目前在台南設有4個按摩小站據點，其中兩處位於醫院內，除提供口罩，服務結束後的設備清潔也少不得。每天協助按摩師攬客的任務，固然重要，提供安心、安全的工作環境更是我的責任。」

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李照揚邁入職場30多年，長年以保全為職，直到幾年前，因深感保全的作息正逐漸消磨自己的健康，因此透過友人的介紹轉職至基金會，擔任復康巴士駕駛，固定的上下班時間與單純的工作內容讓他稍獲喘息，但如此光景只維持不到3年，因基金會完成履約停止營運服務，而面臨被資遣的命運。

「起初心情並無太大起伏，畢竟一路走來什麼場面沒見過，況且我認為自身狀況良好，還樂觀地想說：工作，再找就有了！」李照揚回憶。沒想到竟面臨長達3年的工作空窗。「我深刻體會『中高齡』在求職所面臨的大大不利，投遞了上百封履歷大多石沉大海。」求職不斷碰壁，讓即便養成存款習慣的李照揚，在面對一家老小，也逐漸感到焦慮，無奈之下，李照揚前往台南就業中心申請失業給付。

經台南就業中心林妤珊就服員2年多的服務，運用就促工具「多元就業開發方案」，協助推介至台南市盲人福利協進會，李照揚前往面試後與協會一拍即合，於計畫中擔任「按摩小站工作人員兼接送人員」的工作，協助視障按摩師至各據點工作，並幫忙顧客招攬、接待、危機處理及環境維護等礙於視力無法勝任之工作。任職滿1年後，因出色的工作表現而獲協會接續延用。李照揚說：「相較於復康巴士的工作只是不斷地接送又接送，我在協進會的角色更像一名服務者，接送只是一小部分；我必須學習和視障者溝通，彼此間的信任很重要，能讓我針對顧客的需求推薦合適的按摩師。顧客滿意、自然回流。」

協會除了按摩小站的經營，亦時常配合政府單位至各社區、公共場所提供免費服務、推廣視障按摩，多樣的工作內容豐富了李照揚的人生，更時常思考該如何精進與民眾的溝通，提升單位的業績，著實樂在其中！工作之餘，李照揚更積極參與按摩訓練，提升自身職能，面對未來，感念地說：「能有一份工作已心懷感激，珍惜此刻、把握當下，讓我的生命更有價值！」

台南市盲人福利協進會理事張國萍表示：「感謝台南就業中心的推介讓我們相識，李先生工作態度認真、配合度高，與大家互動良好，也非常熱心，對於每位按摩師之需求，於公於私都盡可能協助，他常說：『只要我做得到，我都願意幫忙！』協會對李先生的熱忱與表現著實給予肯定！」。

台南就業中心主任胡瑞娟表示：「多元就業開發方案透過經費補助及人事媒合，給予地方組織最直接的幫助；共同協助非自願離職或中高齡等職場弱勢族群，解決失業所帶來的壓力與危機，用實例打破偏見，讓優秀人才被更多人看見。」

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