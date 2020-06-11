水電工之子錄取6間國立研究所　崑大電機系林峻逸翻轉人生獲頒市長獎

▲崑山科技大學電機工程系應屆畢業生林峻逸，一口氣推上6間國立大學研究所，他用實力證明，只要願意做，人的潛力無限大。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學電機工程系應屆畢業生林峻逸，靠著積極的求學態度及完善的時間管理，不僅在課業上維持全系第一、參與競賽獲佳績，還利用時間考取證照、爭取專利、參與研究計畫、代表學校參展，更一口氣推上6間國立大學研究所，他用實力證明只要願意做，人的潛力無限大！

林峻逸的表現讓他畢業典禮中，將獲頒市長獎、智育獎、傑出專業榮譽獎及王嘯雲先生獎學金。林峻逸的父親原在水電行工作，高中三年級時因公司經營不善倒閉，父親隨即失業，他便跟著家人遷居臺南經營小吃生意，受父親的水電專長影響，升學時選擇電機系就讀。林峻逸因家中經濟頓時陷入困境，為了幫忙負擔家計，在大學期間8時多到校上課，下課便幫忙家中做生意，忙到清晨2、3時已成為日常，為了把握學習機會，他利用下課空檔複習學業，不懂的立刻問老師，堅持在當堂課就弄懂一切，上班前也會找些題目來做，沒有一點時間被浪費。林峻逸笑說：「只要休息太久，就會想到比我厲害的人一定還在努力，就會打起精神堅持下去。」

靠著這股不放棄的動力，林峻逸在大學期間課業成績皆維持全系第一，把握任何能夠展現實力的機會，參與競賽皆拿下優異成績，曾榮獲第19屆旺宏金矽獎評審團銀獎與應用組新手獎、萬潤2018創新創意競賽(大專組)金牌獎、第9屆全國大專院校智動化設備創作獎佳作，參賽作品進一步取得中華民國專利，也代表學校四處參展，並考取經濟部產業人才能力鑑定的電動車機電整合工程師初級，參與經濟部能源局產業中小能源用戶節能診斷服務計畫等，每1天都當3天用。

腳踏實地派的林峻逸其實是一個很容易緊張的人，對自己也沒有自信，遇到比賽或是人多的時候，就會緊張到胃絞痛，講話還會語無倫次，但他靠著反覆練習，並堅定告訴自己：「你做得到」、「你很厲害」來為自己建立信心。靠著這股不放棄的毅力，讓他在各方面表現都相當傑出，並經由推薦甄試錄取成功大學系統及船舶機電整合系研究所、台北科技大學自動化研究所、中山大學電機研究所、中正大學電機研究所、雲林科技大學電機研究所、高雄科技大學電機研究所等6間國立大學。

一口氣推上6間國立研究所的林峻逸，將選擇攻讀雲科大電機所，拿到碩士學歷後，決定先到小公司磨練自己的經驗跟技術，期望總有一天能夠獨立經營一間公司，他說他的夢想很簡單，就是趕快成為一個可以扛起家裡經濟的人，讓辛苦大半輩子的父母可以趕快享福。

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