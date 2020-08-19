報稅驚覺自己在徐旭東飯店打過工　新北公務員怒告6業者拿他當人頭

▲徐旭東被1名冒用他人身分的通緝犯害到險吃偽造文書官司。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者劉昌松／台北報導

1名新北市府公務員，去年報稅後被要求補稅，一查發現前年收入竟然多了2、3萬元，其中包括在遠東集團鼎鼎飯店的1天清潔工資6千多元，這名公務員控告遠東集團董事長徐旭東在內，6名各行各業老闆涉嫌偽造文書等罪，結果檢察官調查，原來是公務員之前掉了身分證，被通緝犯拿去當身分證明打零工，19日處分不起訴徐等6人。

據了解，這名公務員認為莫名多了這麼多筆臨工收入，雖然補稅額不高，但辜務員依法不能兼差，這樣的稅務紀錄有損清廉，因此查出付薪公司後，到新北地檢署提告6公司假造他的工作領薪紀錄，涉嫌偽造文書等罪。

但新北地檢署檢察官調查發現，原來公務員幾年前不慎遺失身分證，剛好被正缺錢的通緝犯撿到，通緝犯如獲至寶，拿去到處應徵工作賺錢，不過幾乎都只做短期臨工，其中在鼎鼎飯店只工作1天，領了錢就走。

檢察官查出通緝犯的身分，拿照片給當初負責應徵面試的人員指認無誤，確認公務員的確是遭冒用身分，並依轄區將案件移轉到台北地檢署，北檢檢察官清查無誤後，19日處分將徐旭東等6名公司負責人全部處分不起訴。

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