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防川普「口水洗禮」事件再上演！美副總統辯論會加設塑膠板

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▲▼民主黨副總統參選人賀錦麗與副總統彭斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲民主黨副總統參選人賀錦麗與副總統彭斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美國總統川普在2020總統大選首場電視辯論會的2天後宣布確診新冠肺炎，投下震撼彈，嚇得高齡77歲的對手拜登也趕緊去篩檢，所幸結果呈陰性。然而雙方副手彭斯與賀錦麗即將於7日舉辦首場副總統辯論，主辦單位在接受醫療顧問的評估後，決定在講台上加裝塑膠隔板，避免飛沫傳染。

根據CNN報導，2020美國大選的首次副總統辯論賽將於猶他州鹽湖城舉辦，屆時將由共和黨代表彭斯（Mike Pence）與民主黨賀錦麗（Kamala Harris）出席。根據9月底的首場總統電視辯論會經驗，雖然主辦單位為了防疫，只開放100人入場，並將主持人華勒斯、川普以及拜登三人的講台隔出安全距離，但辯論會當天川普仍情緒激動，不斷插話，對在台上的另外兩人使出口水洗禮。

考量新冠肺炎透過飛沫在空氣中傳染的特性，以及白宮內部不斷傳出確診案例，辯論會委員會決定在7日晚間的副總統辯論會現場加裝塑膠隔板，隔開彭斯與賀錦麗。

不過對此，彭斯團隊卻嗤之以鼻，彭斯的發言人凱蒂米勒（Katie Miller）說，「如果賀錦麗想要在她的周圍築一座城堡的話，那就去吧。」但諷刺的是，米勒本人5月才確診新冠肺炎。

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