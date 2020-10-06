教師涉「港獨」被拔　林鄭月娥：政府有責任為教育把關

▲香港特首林鄭月娥先前出席香港教育高峰論壇。（圖／香港政府新聞處）

記者陳政錄／綜合報導

針對去年6月到今年8月止，香港教育局共接獲247宗教師涉嫌「專業失當」的投訴，現已取消一位小學老師的註冊資格，香港特首林鄭月娥6日稱，「這是一個相當嚴重的個案，特區政府有責任為教育把關。」

據了解，這是自去年6月香港爆發「反修例」風波以來，首個被取消註冊資格的香港教師，港府說，原因是這名教師設計的教學內容包含「港獨」訊息，並有計畫地向學生散播。

事實上，反修例示威爆發，一直到港版國安法上路，由於示威者多為年輕人，「教育把關」問題，成為港府的重中之重。香港教育局指出，官方目前已對21名教師發出譴責及12名教師發出書面警告，亦分別向19名教師發出書面勸喻，以及向18名教師作出口頭提示。

香港教育局警告，被發出書面警告的教師，如再次作出失德行為，教育局方面會考慮取消其教師註冊，也不能再擔任教師，以保障學生福祉。

海外網報導，林鄭月娥6日在與媒體會面時說，特區政府在教育方面的經常性開支高達逾130億港幣，大學團體、學校管理層應和特區政府一起協作把關。

根據統計，自去年6月至今年8月，香港教育局共接獲247宗教師在社會事件中涉嫌「專業失當」的投訴。目前204宗個案已大致完成調查，其中73宗不成立。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。