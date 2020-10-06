光盤行動／領免費蔬果大排長龍　「食物銀行＋共享冰箱」點亮窮困人生

▲道路清潔工人每日早上都會到食物銀行領取蔬菜水果。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／上海報導

上午10時的上海街頭，身著制服的道路清潔工陸續到達在浦東的某棟住宅前，井然有序的排起隊。這裡是綠洲食物銀行在上海的主要基地及示範點，每日向清潔工發放蔬菜水果，對這些工人而言，這些蔬果雖已臨近保質期，仍使生活帶來極大的改變。排在第一位的謝阿姨表示，她和先生每天都會來領些蔬菜，「自己再買些肉，一家人晚上一起吃，滿足多了。」

▲志願者挑選菜籃裡的蔬果發送給需要幫助的清潔工。（圖／記者魏有德攝）

謝阿姨和先生一個月的薪水大概為4000元至6000元人民幣（約17200至25800元新台幣），在高物價的上海，生活極為不易。據了解，在現場領取蔬果的工人都和謝阿姨有類似的生活環境，雖不至於困頓，也說不上優渥。

綠洲食物銀行像這樣的發放點有約50個，主要針對貧困家庭及低收入戶。發起人李冰表示，食物銀行目前每日有600至700人次受益，從2019年8月與超市合作後，至今每天為低保家庭環衛工人提供免費的生鮮蔬菜，「未來，能與盒馬鮮生這樣的大品牌超市合作，食物銀行的點便可以再擴大、增加，讓食物更有效利用，環保又不浪費。」

▲共享冰箱仍有不少技術及推行方式待突破。（圖／記者魏有德攝）

此外，綠洲公益發展中心以食物銀行為基礎，還打造了同樣針對貧困戶的「共享冰箱」。共享冰箱的外觀就如同常見的販賣機一樣，符合資格的民眾經過登記，便可以使用身分證刷卡領取免費食物。一位跛著腳的陳阿姨向《ETtoday新聞雲》記者表示，她和先生都是殘疾人士，沒有工作可以做，「知道這裡有免費食物可以領取，即便是半小時的路程，也要來這裡申請。」

▲共享冰箱以格狀擺設，放有巧克力及餅乾等食品。（圖／記者魏有德攝）

不過，陳阿姨一開始不了解，為了避免有人濫用愛心，領取免費食物得先辦妥登記手續，差點造成誤會，最後在資深的志工幫忙處理下，陳阿姨不僅從共享冰箱獲得食物，還在食物銀行領到南瓜等蔬果。對此，李冰提到，共享冰箱是用來自動分發食物，但受限於人力及運力，目前作用還是有限，之後會嘗試以移動食物車的方式，讓共享冰箱更進化，找尋新的解決方案。

▲清潔工手中捧著剛領到的蔬果，心情相當愉悅。（圖／記者魏有德攝）

李冰認為，共享冰箱是屬於食物銀行中食物分享的創新性方式之一，藉由共享冰箱可以讓一些臨保的食品免於被銷毀的命運，成功的背後還是得靠志願者的付出，「自從光盤行動提出後，社會開始對我們的關注度提升，捐贈方以及捐贈數量同比往年有所增加，更多熱衷公益的夥伴也加入我們的志願者團隊。」

