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光盤行動／化「臨保」為公益　上海食物銀行5年搶救708萬噸食品

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▲上海綠洲公益發展中心成立的食物銀行。（圖／記者魏有德攝）

▲上海綠洲公益發展中心成立的食物銀行。（圖／記者魏有德攝）

記者為有德／上海報導

在台灣，食物銀行的發展已臻成熟，在大陸卻僅止於於起步階段。上海綠洲公益發展中心作為大陸首個成立食物銀行的非營利組織（NGO），5年內搶救約708萬噸食物，將即期食品（大陸稱為臨保食物）分送給需要的人。發展中心主任李冰表示，一般人對「臨保食物」仍有戒心，但是從節約食物的概念出發，變得逐漸可以被接受。

▲上海綠洲公益的食物銀行讓即期食品發揮最大效益，幫助有需要的人。（圖／記者魏有德攝）

▲上海綠洲公益的食物銀行讓即期食品發揮最大效益，幫助有需要的人。（圖／記者魏有德攝）

大陸國家主席習近平今年8月要求制止餐飲浪費行為後，「光盤行動」這個名詞再度登上熱搜。其實光盤行動這個名詞在大陸最早出現於2013年，發起活動的並非來自於我們一般常見的NGO組織，而是來自於金融、保險及廣告等不同行業，主要目的還是為避免「舌尖上的浪費」，雖然，在當時興起一股旋風，卻也未能持續下去。

世界糧食缺乏及浪費日益嚴重，據統計，大陸消費者一年浪費的食物可以基本滿足2億人的需求，因此，在經濟增速及生活水準提高下，光盤行動再次進入到人們的視野裡。從社會資源再利用為出發點，上海綠洲公益發展中心自2015年起逐步推動食物捐贈及分發給有需要的人，5年內從不被重視到超50個食物發放點，發展中心主任李冰表示，雖然還有很多問題需要克服，不過，「未來仍看好做這件事。」

▲綠洲公益發展中心主任李冰。（圖／記者魏有德攝）

▲綠洲公益發展中心主任李冰。（圖／記者魏有德攝）

李冰指出，自從推出食物銀行及共享冰箱後，單一擺設點便有500多戶困難家庭可以接受到幫助，不過，由於捐贈的食物是以「即期食品」為主，在資訊不普及的情況下，受贊助戶剛開始難免會有意見。

李冰坦言，從受贊助人的角度而言，會不喜歡收到接近保質期的食物，也會覺得食物銀行或捐贈者沒有誠意，但是，從環保的角度來看，這些可能被浪費的食物，可以給到任何有需要的人，「家裡食物都吃不飽，便不會再在意食物接近保質期，既然有些人不夠貧困，就不要來拿，我們做的是公益，不是強加於你的公益。」

▲食物銀行將受捐贈的蔬果，發送給需要幫助的人。（圖／記者魏有德攝）

▲與食物銀行合作的超市每日會配送蔬果到指定發放點。（圖／記者魏有德攝）

李冰提到，大眾對於臨保食物仍存在不少偏見，如果跟著世界潮流前進，採用「最佳賞味期」的說法，或許能讓一般人更加能接受即期品，將食物的效益發揮到極致，進而解決食物浪費的問題。此外，李冰也呼籲，食物的捐贈方多半為企業，假使政府政策能給給更多支持，包括捐贈的稅法改變及食安體系的變化，可以讓食物銀行的推動及幫助更有效果。

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