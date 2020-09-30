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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／陸8天長假料現「報復性出遊」　上海外灘燈光秀搶先登場

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記者魏有德／上海報導

大陸自10月1日開始連休8日，由於今年假期和中秋節剛好重疊，再加上新冠肺炎疫情趨緩，悶了半年以上的民眾及旅遊業都在期待假期的到來，外界也預估8天假期將迎來「報復性出遊」。上海外灘今（30）日晚間起也將一連9日重現去年進博會期間上演的「浦江燈光秀」，連台灣民眾耳熟能詳的《茉莉花》也在表演中配合建築光影絢麗登場。

▲上海外灘燈光秀敲響大陸十一長假序曲。（圖／記者魏有德攝）

▲上海外灘燈光秀敲響大陸十一長假序曲。（圖／記者魏有德攝）

這場浦江燈光秀從晚間18時30分開始，每隔半小時演出一次，持續5分鐘。《ETtoday新聞雲》記者實地走進外灘發現，距離開演前半小時已擠滿民眾，有民眾表示，為了看這場燈光秀還特地提早下班來卡位，「就是要站在第一排才能感受到光影的震撼。」

▲上海民眾湧入外灘欣賞第一場浦江燈光秀。（圖／記者魏有德攝）

▲上海民眾湧入外灘欣賞第一場浦江燈光秀。（圖／記者魏有德攝）

據瞭解，燈光秀透過黃浦江兩岸不同風貌的建築燈光、雷射燈、探照燈及音樂的組合，一開場便讓沿岸光賞的群眾驚呼連連，手上的手機及照相機更是閃個不停，也有情侶在浪漫的氣氛下曬恩愛，共同交織出一幅明月光影照江邊的美景。

在疫情防控下，大陸官方鼓勵避免前往外省市旅遊，因此，「市內遊」或將成為民眾出行最佳選擇。南京路步行街及外灘是赴上海旅遊必去景點之一，再加上「市內遊」的影響，業內人士預估這兩處將會是上海十一長假期間最為火熱的景點。

▲大陸十一長假期間因疫情考量，民眾配戴口罩前往人潮聚集處較安全。（圖／記者魏有德攝）

▲大陸十一長假期間因疫情考量，民眾配戴口罩前往人潮聚集處較安全。（圖／記者魏有德攝）

為了不讓新冠肺炎疫情在長假期間捲土重來，上海市綠化市容局指出，2020年浦江光影秀觀賞角度眾多，不僅可在外灘欣賞，從北外灘及陸家嘴方向觀賞也有很好的效果。此外，浦東民生碼頭濱江筒倉投影秀及世博慶典廣場濱江水幕秀也將同步推出，可以做到分流民眾的效果。

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