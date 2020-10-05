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美麗華跨年煙火評估中！　週年慶最高回饋31%、化妝品滿3千送3百

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▲▼美麗華百貨商圈。（圖／記者黃靖惠攝）

▲內湖美麗華百樂園公開週年慶方案。（圖／記者黃靖惠攝）

記者鮑璿安／台北報導

各大百貨週年慶火熱開打，內湖美麗華百樂園也加入戰局，於今（5日）公佈週年慶優惠方案，今年不僅有最高回饋31%，且首次合作橘子支付，渴望搶攻線上商機；加上全館滿5千送5百、化妝品滿3千送3百的有力折扣，百貨豪邁預估今年週年慶業績至少成長5%至10%，而民眾關心的跨年煙火部分，業者沒有說破，表示仍在評估中。

▲▼ 美麗華 。（圖／百貨提供）

▲美麗華首次聯手橘子支付，祭出滿5千送5百橘子零用金的高回饋 。（圖／百貨提供）

美麗華百樂園在疫情中逆勢成長，雖然缺少觀光客加持，但是有20%主顧客成功回流，上半年掉的業績第三季就補回，成長6%至7%，且家電與化妝品皆表現亮眼。今年美麗華週年慶，一大亮點就屬首次聯手橘子支付，祭出滿5千送5百橘子零用金的高回饋；若是不擅長使用線上支付，也有基本的全館滿5千送5百、化妝品滿3千送3百，首末四日聯名卡友單筆滿5千送2百優惠。

針對本來表現就亮眼的化妝品種類， 百貨此次聯手12大品牌LANCOME、DIOR、ESTEE LAUDER等合作，限定日累計滿5千送1百；家電也有掃地機器人與寢具特價優惠，此時入手至少省下萬元。

▲▼ 美麗華 。（圖／百貨提供）

▲美麗華跨年煙火是否釋放，業者還在評估中。（圖／百貨提供）

百貨表示，3月份是美麗華業績最慘淡的時候，但是因社區型百貨定位，居民選擇留在當地消費，因此後續客單就有約7%成長，再加上交易次數變多，影城人流已經恢復7、8成，今年週年慶業績力求成長5%至10%。另外，民眾關心的美麗華跨年煙火是否施放，業者表示仍在評估中，因為疫情變化說不準，再加上觀光客也無法前來，目前沒有準確答案。

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