第一夫婦染疫表現大不同！川普抱病外出犯眾怒　夫人卻乖乖隔離　

記者葉睿涵/綜合報導

美國總統川普4日短暫離開沃爾特裡德國家軍事醫學中心(Walter Reed Medical Center)病房,驅車向在醫院外的支持者揮手致意。川普此舉引來醫生和民主黨人大肆批評。對比之下,第一夫人梅蘭妮亞相對守規矩,將在白宮自我隔離。

▲川普4日乘車離開沃爾特裡德國家軍事醫學中心,給守在醫院外的支持者驚喜。(圖/路透)

據NBC報導,美國總統向來的行動都必須在特勤局的保護下才能進行,4日的「突擊出遊」也不例外,川普的車內至少還有兩個隨扈和他一起坐在車內。川普此舉引發數名民主黨議員和沒有參與總統療程的醫生強烈反對,他們指責川普在不必要的情況下置特工們於染疫的危險之中。

CNN白宮記者科林森(Stephen Collinson)也指出,川普此舉一再證實了白宮對疫情的態度鬆散,也不重視疫情蔓延所帶來的嚴重後果。科林森也表示,儘管白宮正竭盡全力將川普病情的嚴重程度降至最低,但人們仍對於總統的真實健康狀況感到困惑。

▲有傳川普正接受「雞尾酒療法」,CNN認為川普可能已出現併發症。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

此前,有傳川普正在接受仍處於試驗階段的「REGN-COV2抗體雞尾酒療法」,這種療法被稱為是最有希望能治愈新冠肺炎的方法之一。不過,科林森認為,儘管川普的醫生表示,他有可能在星期一返回白宮,但出動「雞尾酒療法」可能表明川普已出現併發症。

科林斯也批評,川普此舉是一場充滿政治意味的「秀」,白宮的這場表演不止誤導民眾,還政治化了這場「突擊出遊」,讓美國在防疫上所付出的努力成為世界上最糟糕的行動之一。

That Presidential SUV is not only bulletproof, but hermetically sealed against chemical attack. The risk of COVID19 transmission inside is as high as it gets outside of medical procedures. The irresponsibility is astounding. My thoughts are with the Secret Service forced to play.