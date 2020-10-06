　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

OVO推出無框電視　1台滿足看電視、追劇、K歌與商務投影需求

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼OVO推出無框電視，1台滿足看電視、追劇、K歌與商務投影需求。（圖／OVO提供）

▲OVO推出無框電視，1台滿足看電視、追劇、K歌與商務投影需求。（圖／OVO提供）

記者余弦妙／台北報導

OVO今（6）日發表新品「百吋無框電視K1」，首創將超旗艦電視盒、正版影視內容、及 K 歌級音響，整合到高亮、高畫質投影機中，一台滿足娛樂與商務需求。無框電視K1建議售價為32,980元，首發優惠價27,980元，官網及PChome、momo等各大網購通路均有販售。

OVO表示，無框電視K1搭載的「OVO TV OS」平台也全新上線，率先將串流電視頻道與 LINE TV、四季線上、friDay影音、myVideo、KKTV、LiTV、Vidol、歡樂看、動畫瘋、YouTube 等OTT內容整合到同一個介面，開機就可看，追劇、看電視，未來除了電視盒、智慧投影機外，也將授權給更多電視品牌，目標成為客廳影視娛樂的新入口。

資誠品牌暨溝通部副總經理程芝萱指出，根據 PwC Taiwan 最新發布的《2020全球與臺灣娛樂暨媒體業展望報告》，台灣 OTT 今年營收將達 7.45 億美元，年成長 26%，正式超越實體家庭影音市場營收的 5.4 億美元。

OVO 創辦人暨執行長吳有順表示，無框電視K1 與 OVO TV OS 的推出，象徵著未來客廳中將有更多裝置內建正版串流影視內容，而更巨大的螢幕，不但給觀眾更好的影視體驗，也能夠帶動內容產製的升級，提供觀眾付費意願，希望擴大整體電視市場，讓原本習慣看手機追劇的年輕人，也能享有巨大螢幕的樂趣。K1 是OVO首度將 OVO TV OS 延伸到電視盒以外的裝置，未來也將與各大電視品牌合作，讓更多客廳中的裝置也可內建 OVO TV，開機即可享受正版追劇及看電視。

OVO無框電視K1 採用全球首款內建用於 Chromebook 筆電的系統單晶片，CPU 性能超越市售旗艦電視盒 2.6 倍，GPU 性能更高達 7.6 倍，並一次解決傳統投影機沒內容、體積大、需要換燈泡，以及微型投影機畫質差、亮度低、音效不理想等六大問題。

▼OVO推出無框電視，1台滿足看電視、追劇、K歌與商務投影需求。（圖／OVO提供）

▲▼OVO推出無框電視，1台滿足看電視、追劇、K歌與商務投影需求。（圖／OVO提供）

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
蕭敬騰追憶學長小鬼！　獻唱愛曲《你知道嗎》惹哭網
行刑手身藏17顆子彈！殯葬少東遭爆頭瀕腦死　傷心妻擬器捐
丸子三兄弟隔17年合體　Junior哽咽「呼喚小鬼1句話」…
峮峮、楊丞琳現身小鬼追思會！　衣服「外星人」圖樣藏洋蔥
鬼鬼熱舞模仿黃鴻升！短髮+紅外套「我們一起永遠想念哥哥」
吳宗憲KID「中間留位子給黃鴻升」：我們3個為大家服務
小鬼現身3分鐘說再見　「我是黃鴻升，謝謝你們一路的陪伴」
Live／楊丞琳、蕭敬騰獻聲小鬼追思會　直播看這裡
點這裡，留個言吧! FB
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

OVO推出無框電視　1台滿足看電視、追劇、K歌與商務投影需求

iPhone電池不給力的看過來！　台灣大月底前換電池只要990元

新台幣狂升...買iPhone 12立馬省3000元？　網掀熱議

微軟雙螢幕筆電 Surface Neo 傳推延至2022年！　官網及廣告已下架

蘋果T2晶片被爆漏洞！駭客可查鍵盤記錄偷密碼　Mac用戶防駭靠這招

為自家新 AirPods、HomePod鋪路？蘋果停售他牌耳機和音響

LINE推出標籤功能「官方帳號分眾+」　深度認識好友強化精準行銷

蘋果副總裁：新iPad Air的Touch ID是「難以置信的工程壯舉」

災情不斷！蘋果證實 iOS 14藏「7大嚴重問題」　解決方式太殘暴

三星下一代晶片爆料！命名Exynos 2100或1000　Galaxy S21搭載亮相

Lulu「腳踝腫腫」長官誤會腿還沒好　魏如萱畫中的她..看完崩潰跪地XD

機車闖國道「叼菸蛇行」慘被撞倒 警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

面臨失傳...全身痠痛仍堅持手工 製香師發揚台灣香：做到不能做

楊謹華第一次用電子秤：怎麼歸零？　鄭元暢虧她「不是正常的家庭主婦」XD

花蓮知名冰店列「8項消費須知」3年趕9人！老闆：我想保護員工

宥勝5歲女兒首次騎沙灘車：簡單！　溫柔問媽媽「我可以再載妳一圈」

叫餐填錯地址！差11km要求幫送　台中女嗆外送員：做這行別543

古裝扮相在全台流動賣「孟婆湯」　老闆熬煮6hrs：盼讓人忘卻悲傷

鹿港輪椅伯「內側車道迴轉+逆向」　穿梭車陣惹網怒：移動式神主牌！

OVO推出無框電視　1台滿足看電視、追劇、K歌與商務投影需求

iPhone電池不給力的看過來！　台灣大月底前換電池只要990元

新台幣狂升...買iPhone 12立馬省3000元？　網掀熱議

微軟雙螢幕筆電 Surface Neo 傳推延至2022年！　官網及廣告已下架

蘋果T2晶片被爆漏洞！駭客可查鍵盤記錄偷密碼　Mac用戶防駭靠這招

為自家新 AirPods、HomePod鋪路？蘋果停售他牌耳機和音響

LINE推出標籤功能「官方帳號分眾+」　深度認識好友強化精準行銷

蘋果副總裁：新iPad Air的Touch ID是「難以置信的工程壯舉」

災情不斷！蘋果證實 iOS 14藏「7大嚴重問題」　解決方式太殘暴

三星下一代晶片爆料！命名Exynos 2100或1000　Galaxy S21搭載亮相

影／領股息or賺價差？分析師曝「1穩賺指標」　遇利空也能跌出身價

大里阿伯來買比雅久！發票中千萬創紀錄　車行店員：羨慕忌妒恨

快訊／高雄救護車出勤時出車禍！1男隊員右眼角1公分撕裂傷送醫

買鬍鬚張便當235元…她打開配菜僅「筍絲+玉米」氣炸：吃罐頭？

每天睡前吃蛋糕甜食？放鬆心情不成反讓「心臟受害」

一打噴嚏痛到哭！米可白肋骨以下到尾椎無法動「扎30針救命」

大小貨車夾殺台中女科大生！上課遇違停奪命　父母見慘狀崩潰哭喊

蕭敬騰追憶學長小鬼！　獻唱愛曲《你知道嗎》…催淚歌詞惹哭網

藍營提案台美復交被酸　鄭照新問蘇貞昌：吳釗燮沒良心？

什麼都有！執行署桃園分署拍賣公寓、停車場　拍得452萬繳國庫

3C家電熱門新聞

iPhone電池不給力的看過來！　台灣大月底前換電池只要990元

新台幣狂升...買iPhone 12秒省3000元？

災情不斷！蘋果證實 iOS 14藏「7大嚴重問題」

蘋果副總裁：新iPad Air的Touch ID是「難以置信的工程壯舉」

iPhone 12 發表日10/13！　預購、正式上市時間出爐

新Chromecast　搭載Google TV與遙控器

iPhone 13大爆料！4款皆120Hz ProMotion螢幕　iPhone SE3等後年

iPhone 12 預估起價 23,000 元！　全系列容量首發價格曝光

10/13 即將登場！　iPhone 12 新機傳聞總整理：售價規格一次看

為自家新 AirPods、HomePod鋪路？蘋果停售他牌耳機和音響

「三圍照」外流堪稱史上最大！　iPhone 12 外觀數據曝光

iPhone 12要來了！首發價格曝光

微軟雙螢幕筆電 Surface Neo 傳推延至2022年！　官網及廣告已下架

別急著更新 iPhone！　iOS 14 首波更新災情不斷　蘋果回應了

更多熱門

相關新聞

機車晃52秒爆熱議！美腿小隻女現身

機車晃52秒爆熱議！美腿小隻女現身

一名身高147公分的正妹之前「解中柱」時，在機車上搖晃整整52秒，都快嚕到鐵門了，仍以失敗收場。影片曝光後引起熱烈回響，如今本尊現身，除了高EQ回應外，也強調已經學會收中柱了。

白目騎士闖國道「引發連環撞」！律師曝刑責

白目騎士闖國道「引發連環撞」！律師曝刑責

快訊／殯儀館「行刑式」槍殺！兇嫌逃4小時　高雄住處落網

快訊／殯儀館「行刑式」槍殺！兇嫌逃4小時　高雄住處落網

徐榛蔚與簡明仁會談　科技與生技解決農業困境

徐榛蔚與簡明仁會談　科技與生技解決農業困境

新台幣狂升...買iPhone 12秒省3000元？

新台幣狂升...買iPhone 12秒省3000元？

關鍵字：

串流影音電視科技

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

六月嫁李易9年「每天吵架」：真的走不下去了

「新北富二代」闖民宅性侵母女！　綁男屋主逼看活春宮

桃園24歲女外送亡！急救醫悲：你叫的是血便當

美腿小隻馬坐機車　無助搖晃懷疑人生

巷道逆向違停！賓士男嗆：路我家的

國道9連撞大逆轉！機車族嗆駕駛

闖國道引爆9車連環撞！白目騎士脾臟破裂

笑臉+愛心！小鬼親妹把「哥哥印記」刺在耳後

熊熊突發黑白文！萬箭穿心：我決定…

後悔罷免韓國瑜！「淺綠工程師」揭高雄實況

參加婚禮包3千2！突然發現「1事」臉綠

快訊／台南殯儀館傳槍響　1男遭行刑式轟頭

富二代迷姦小模姊妹！警圍捕時落跑　竟闖民宅性侵母女

你以為的單身女孩跟你想得不一樣

蝦腳上「橘色顆粒團」可吃嗎？過來人狂勸阻止

更多

最夯影音

更多
Lulu「腳踝腫腫」長官誤會腿還沒好　魏如萱畫中的她..看完崩潰跪地XD

Lulu「腳踝腫腫」長官誤會腿還沒好　魏如萱畫中的她..看完崩潰跪地XD
機車闖國道「叼菸蛇行」慘被撞倒 警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞

機車闖國道「叼菸蛇行」慘被撞倒 警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

面臨失傳...全身痠痛仍堅持手工 製香師發揚台灣香：做到不能做

面臨失傳...全身痠痛仍堅持手工 製香師發揚台灣香：做到不能做

楊謹華第一次用電子秤：怎麼歸零？　鄭元暢虧她「不是正常的家庭主婦」XD

楊謹華第一次用電子秤：怎麼歸零？　鄭元暢虧她「不是正常的家庭主婦」XD

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面