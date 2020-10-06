▲OVO推出無框電視，1台滿足看電視、追劇、K歌與商務投影需求。（圖／OVO提供）

記者余弦妙／台北報導

OVO今（6）日發表新品「百吋無框電視K1」，首創將超旗艦電視盒、正版影視內容、及 K 歌級音響，整合到高亮、高畫質投影機中，一台滿足娛樂與商務需求。無框電視K1建議售價為32,980元，首發優惠價27,980元，官網及PChome、momo等各大網購通路均有販售。

OVO表示，無框電視K1搭載的「OVO TV OS」平台也全新上線，率先將串流電視頻道與 LINE TV、四季線上、friDay影音、myVideo、KKTV、LiTV、Vidol、歡樂看、動畫瘋、YouTube 等OTT內容整合到同一個介面，開機就可看，追劇、看電視，未來除了電視盒、智慧投影機外，也將授權給更多電視品牌，目標成為客廳影視娛樂的新入口。

資誠品牌暨溝通部副總經理程芝萱指出，根據 PwC Taiwan 最新發布的《2020全球與臺灣娛樂暨媒體業展望報告》，台灣 OTT 今年營收將達 7.45 億美元，年成長 26%，正式超越實體家庭影音市場營收的 5.4 億美元。

OVO 創辦人暨執行長吳有順表示，無框電視K1 與 OVO TV OS 的推出，象徵著未來客廳中將有更多裝置內建正版串流影視內容，而更巨大的螢幕，不但給觀眾更好的影視體驗，也能夠帶動內容產製的升級，提供觀眾付費意願，希望擴大整體電視市場，讓原本習慣看手機追劇的年輕人，也能享有巨大螢幕的樂趣。K1 是OVO首度將 OVO TV OS 延伸到電視盒以外的裝置，未來也將與各大電視品牌合作，讓更多客廳中的裝置也可內建 OVO TV，開機即可享受正版追劇及看電視。

OVO無框電視K1 採用全球首款內建用於 Chromebook 筆電的系統單晶片，CPU 性能超越市售旗艦電視盒 2.6 倍，GPU 性能更高達 7.6 倍，並一次解決傳統投影機沒內容、體積大、需要換燈泡，以及微型投影機畫質差、亮度低、音效不理想等六大問題。

▼OVO推出無框電視，1台滿足看電視、追劇、K歌與商務投影需求。（圖／OVO提供）