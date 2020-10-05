「第一次都給你了」純情男遭渣人夫裝單身騙炮　怒告侵害貞操勝訴

▲小豪本以為等同婚法通過，就能與小烈結婚，不料竟發現小烈隱瞞人夫身分騙炮。（圖，資料照／記者李毓康攝）

記者羅志華／台北報導

男子小豪（化名）於2017年12月間，經同志交友軟體「Scruff」，認識自稱單身的男子小烈（化名），在對方猛烈追求下，2人發生數次性行為，小豪本以為等到台灣通過同婚法，就能與小烈能修成正果，卻於2018年4月間，發現小烈竟已婚且有小孩，提出分手後，又慘遭對方持續糾纏，導致他精神崩潰患憂鬱症，依侵害貞操權提告求償30萬元，北院日前判小烈應賠15萬。

小豪控訴，小烈在軟體上自介單身，追求他時不僅送了定情戒指、手機、潮牌衣、首飾等禮物，又免費幫他公司監造鐵皮屋，更出示配偶欄空白的身分證取信於他，2人交往後，於2018年2至3月間，陸續在台北發生數次性行為。

不料才到了4月，小豪就抓包小烈已是人夫，無奈身心受騙下提出分手，卻又遭小烈不斷說謊、糾纏，導致他情緒崩潰，並於2019年6月看身心科時，確診罹患憂鬱症；小豪不甘遭渣人夫欺騙，依侵害貞操權，向小烈求償30萬元。

小烈表示，他跟小豪在網路認識，因信任感不夠，才沒有提及自己的私事，而小豪控訴的性行為，就只是「抱在一起」，認為對方求償金額過高，請求減免。

法官認為，小烈於交友軟體上，載明自己單身，且於審理時，也坦承此部分欺騙小豪，再審酌小豪曾向小烈傳訊「第一次都給你了」，顯然2人的互動並不只是「抱在一起」，認定小烈隱瞞人夫身分，讓小豪誤以為單身而與他性交、侵害貞操權，判賠15萬元。

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