「中國製造」加速　陸年增21%全球最大機器人市場





▲大陸上汽集團在上海臨港生產基地的自動化產線。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／綜合報導

國際機器人聯合會（IFR）進日發布年度報告稱，得益於智能製造和自動化普及，全球正在運作的工業機器人數量超過270萬台，創下新紀錄。其中，2019年安裝量前5國分別是中國、日本、美國、南韓和德國，中國繼續以強勁的增長力，蟬聯全球最大市場。

IFR《全球機器人報告2020》分析近10年內，全球現役的工業機器人數量，作為判斷一國製造業能量的標準之一。另面對新冠肺炎疫情，IFR主席Milton Guerry坦言，今年機器人行業將無法從大規模訂單中刺激增長。

▲江蘇一台商工廠員工，正在操作自動化機台。（圖／記者陳政錄攝）

但他提到，自第二季以來，「中國可能是個例外」，經濟復甦將帶動自動化項目和機器人需求。不過Milton Guerry也認為，這中間還「需要幾個月時間。」

根據報告對於2019年的統計數據顯示，亞洲依然是全球工業機器人需求，增長最強勁的區域，包括中國工廠共有78.3萬台工業機器人再運動，年增率21%，雖整體銷量成長放緩，但總體存量持續創下新高。

報告顯示，2019年，中國市場新機器人安裝量約為14.05萬台，是有史以來第三高紀錄；不過在機器人來源上，中國仍有71%的新增工業機器人來自海外供應商，而其本土製造商也主要面向本土市場。

報告也提到，雖機器人需求強勁、數量多，但以比例來看，中國製造業的機器人規模化應用程度仍大有提升空間，譬如新加坡、南韓的機器人密度(每萬名工人的機器人擁有量)穩坐全球前兩名，分別達到918、855，中國大陸地區則僅為187。

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