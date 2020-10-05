ET民調／18、19歲族群96％願上戰場護台 　87％卻拒恢復徵兵制

▲ 18、19歲族群達96％願上戰場、87%卻不願恢復徵兵制。（示意圖／翻攝國防部發言人臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

共軍近期密集擾台，我國軍力與兵制頓時成為熱門議題。根據《ETtoday新聞雲》民調顯示，若兩岸爆發衝突，有44.9%民眾讓願意自己或家人上戰場保衛台灣，相較於7月調查增加4%，甚至比2019年1月調查大幅增加12.2%。其中，又以18、19歲族群達96％最高，但值得注意的是卻有高達87％反對恢復徵兵。

台美關係升溫，同時也導致兩岸逐漸失溫。據根據軍方統計，9月期間18天中有10天擾台，累積超過50架次，10月才剛開始，共軍也已連續4天侵犯我西南空域，因此，有學者斷言台海3年內可能爆發戰爭。

根據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，如果兩岸真的爆發衝突，有44.9%民眾願意自己或讓自己家人上戰場保衛台灣，這與2020年7月的調查結果相比增加了4%，與2019年1月的調查結果相比增加了12.2%。

值得注意的是，當問及「自己或家人要上戰場時」，18、19歲族群有高達96.3％表示願意，但當問及是否支持恢復徵兵制時，卻又有高達87％反對，反觀20至29歲則是僅有26％願上戰場護台，但卻有58％支持恢復徵兵制。

▼18、19歲族群達96％願上戰場、87%不願恢復徵兵制。（圖／ETtoday）



透過交叉分析發現，不同年齡層存在意識形態與務實心理共存的複雜情緒，因而衍生出雙標的矛盾結果，以20至29歲族群而言，他們正是最有可能首批要上戰場的人，至於40歲以上族群則，由比較不可能再服後備役，務實心理促使支持徵兵制比例高於20至39歲族群，而意識形態也促使願上戰場的比例同樣高於20至39歲族群。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2020年9月30日至10月1日進行，以台閩地區年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」，回收有效樣本數為1,196份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.83%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料(109年8月底)進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台閩地區18歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

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