綠爆！破門抓姦「半裸兒也在場」　護小王還斥父：再打我媽試看看

▲大陸一抓姦影片訊息量太大，在網路上流傳。（圖／翻攝網易新聞）

大陸中心／綜合報導

抓姦現場演變成父子扭打，訊息量實在太大！近日大陸一部男子抓包妻子偷情的影片在網上瘋傳，原因是該男與友人破門而入後，發現除了妻子、小王外，一旁竟還有赤裸著上半身的兒子在場，更挺身而出護著媽媽、小王，對老爸怒吼，「再打我媽試看看。」讓網友直呼有夠狗血。

據《網易新聞》報導，該影片全長3分19秒，事發一開始，畫面中身穿黑衣的男子為了抓姦偷腥妻，帶友人找到疑似開房的房間，一齊破門而入，一邊怒飆髒話，一邊朝床上的「小王」動手。

▲妻子偷情小王，兒子也參與讓人夫崩潰。（示意圖／視覺中國）

過程中，妻子欲制止丈夫不成，反遭毆打在地後，突然有另一人從床邊竄出助陣，就是該對夫妻的兒子，他不只上身赤裸，還用手指著父親怒喊，「再打我媽試看看。」

就在現場似乎空氣凝結，氣氛尷尬了近30秒後，平靜下來的男子向妻子、小王詢問兩人是什麼關係，卻未獲得回應，就在男子打算再次爆起時，兒子又跳出阻止，場面可說是相當混亂。

該影片一出後，立刻在大陸社交平台上瘋傳，雖官方也陸續將此類「違反社會善良風俗」的影片下架，但仍引起討論，有人指稱，「明明錯的是女方，為何兒子卻不停護著媽媽」，還連小王一起保護，劇情真的是讓人「完全不敢想阿。」

另也有人開始討論，「兒子是不是也綠了爸爸」，「趕快做親子鑑定吧」、「這小孩太牛了，估計也是姓王」；另也有網友自稱是知情人士，稱兒子之所以保護小王，是因為小王就是他的同學，但對於上述造成轟動的影片，陸媒報導也強調，現在只有少數網友表達意見，「正確消息仍有待查證。」

►我該答應女友嗎？

►時間對我們來說完全沒用！