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獨／扯到爆！高雄警控「150萬防疫津貼」被吞　一毛都沒領到

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▲▼高雄市警察局。（圖／翻攝Google map）

▲高雄市警局驚傳分局防疫經費承辦人獨吞大批防疫津貼，圖為高雄市政府警察局外觀。（圖／翻攝Google map）

記者張君豪／台北報導

2020年全球壟罩新冠肺炎（COVID-19）疫情陰霾，台灣以居家檢疫配合電子圍籬等科技防疫措施，致使台灣肺炎防疫成為世界典範，但以衛福部、內政部補助地方政府辦理防疫經費卻在地方縣市驚傳遭警界少數人侵吞的離譜案例！

▲高雄市政府早在7月就發文請內政部解釋，但警分局侵吞防疫津貼亂象迄今未解。（圖／記者張君豪翻攝）

▲高雄市政府早在7月就發文請內政部解釋，但部分警分局侵吞防疫津貼亂象迄今未解。（圖／記者張君豪翻攝）

根據高雄市警局內部人士向《ETtoday新聞雲》記者投訴，指稱高雄市警方執行居家隔離、檢疫，電子圍籬查訪的警員從今年疫情爆發迄今，補助津貼一毛都沒領到，幾乎都被各分局外事警察陳辦人員侵吞，甚至高雄市有警分局承辦防疫津貼外事警員侵吞防疫津貼金額近百萬元！讓基層警員不禁痛批：「無視基層警員冒著染病風險登門查訪，這種血汗錢也能吞真的太離譜」

高雄市知情警官透露，根據內政部規定《補助地方政府辦理嚴重特殊傳染性肺炎防治居家檢疫服務措施所需經費作業要點》第3點第2款規定，從今年新冠肺炎流行，警方開始配合政府實施居家檢疫查訪和以手機「電子圍籬」科技監控，承辦請領人員為外事警察。

居家隔離、檢疫者在隔離期手機關機、信號中斷或者移動，警員就必須上門查訪，確定隔離者乖乖在家，如果違反規定就可開罰並強制送往隔離場所以策安全，該規定每完成一居家檢疫者之追蹤關懷案件，補助新臺幣1千元、每完成一專案人員追蹤案，可獲補助新台幣2百元、但實際上這些工作在警界幾乎都是派出所線上巡邏警力支援完成。

知情人士透露，高雄市警局從疫情開始的春季到現在10月份，幾乎所有參與 第一線關懷查訪，或者追蹤電子圍籬有異常隔離者的警員一毛錢都沒有拿到，防疫補助經費都被警分局業務承辦的外事警員拿走，而各分局相當有默契，都藉該規定尚有「外事」人員字眼，由業務承辦人獨吞防疫補助津貼。

▲高雄市政府早在7月就發文請內政部解釋，但警分局侵吞防疫津貼亂象迄今未解。（圖／記者張君豪翻攝）

▲高雄市政府早在7月就發文請內政部解釋，但警分局侵吞防疫津貼亂象迄今未解。（圖／記者張君豪翻攝）

投訴人舉例，高雄市警局光是4-6月度春季防疫，前鎮警分局請領了40多萬元防疫補助津貼，卻都被該分局外事承辦警員獨吞，同時期三民一警分局也發生同樣的狀況，甚至新興警分局同時期共有1000多個居家檢疫對象要監控，內政部補貼了88萬餘元的防疫津貼也被該分局3名外事警員朋分，基層派出所警員辛苦查訪，追蹤隔離者卻都做白工，光是上述警分局侵吞防疫補助津貼金額就超過150萬元，原本該補貼辛勞的基層警員的防疫專款，被分局承辦人侵吞狀況相當嚴重。

但對此高雄市警局對此回應：外籍人士居家檢疫工作涵蓋範圍廣泛，高市警察局已於9月17日研議配套作法，考量實際從事防疫工作員警數不一，授權各分局依員警實際執行情形及從寬認定並造冊紀錄，由各分局核實分配津貼。

高市警局也發現問題，9月30日彙整各分局建議調整津貼分配比例、授權各分局從寬認定健康關懷工作範圍，並且建議內政部刪除作業中「外事」字眼，更符實際執行情形、高市警方表示：未來將由各分局依實際執行情形分配津貼，也強調目前遭基層抨擊，有爭議的4至6月第二季防疫補助費，仍在審核中並未核撥，警察局會再請各分局從實認定，避免引發前述爭議。

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