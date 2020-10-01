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IG重症患者快更新！　即日起可跨Messenger平台互傳訊息

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▲IG,instagram。（圖／取自FB Newsroom）

▲IG 開放版本更新，在訊息功能做出許多改動，同時開啟雙平台訊息功能。（圖／取自FB Newsroom）

記者謝仁傑／綜合報導

IG 重度使用者快更新！臉書（FB）今（1）日正式向所有人推出 Instagram 與 Messenger 的跨平台傳送訊息的服務，另外還針對 IG 做出一些改動，加入許多 Messenger 現有的功能。

Facebook 一直都在計劃將旗下 WhatsApp、Instagram 和 Messenger 的訊息功能合併到一個應用程式，IG 用戶被告知要透過 FB Messenger 加入帳戶，Messenger 也將聊天和功能引入 Instagram，用戶可自行選擇是否與 Messenger 合併。

臉書表示，透過在 IG 引入 Messenger 的體驗，並宣布對 Instagram 即時訊息進行更新。除了合併兩個程式的訊息功能外，新版本還添加了 Messenger 的許多功能，包括自定義聊天訊息色彩，回應訊息的表情符號也不再只有愛心可以按，以及針對特定訊息右滑回覆等功能，並能使用其中一款程式直接進行視訊通話。

▲IG,跨平台訊息,Instagram。（圖／《ETtoday新聞雲》）

許多用戶今天中午打開 Instagram 與 FB Messenger 後，都收到「隆重推出跨應用程式訊息功能」的項目，用戶可以透過「繼續」去設定雙平台的連動，也能選擇不更新。

此外，有消息傳出臉書將在未來進一步整合 WhatsApp，但官方目前尚未公布任何相關消息。Facebook 執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）曾表示，希望系統都能進行端到端加密，透過整合後成為最受歡迎的社交平台，更將蘋果 iMessage 視為競爭的假想敵。

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