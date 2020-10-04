竊嫌為躲查緝竟使「這招」？！　南三警助老翁與「老伴」中秋大團圓

▲台南市三分局循線緝獲竊嫌，並成功找回林翁的老伴，助老翁與「老伴」中秋大團圓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

90多歲的林姓老翁長年務農，自從妻子年前過世以後，仍堅持有空騎著機車去農地耕種芋頭，由於這台機車騎超過10年，老翁常常戲稱這台是「老伴」，陪伴著他妻子過世後的農耕生活，中秋節前夕竟發現老伴不見了，台南市三分局循線緝獲竊嫌，並成功找回林翁的老伴，助老翁與「老伴」中秋大團圓。

林姓老翁指出，9月30日，中秋節前一天，老翁在田中農忙時，「老伴」停在一旁鑰匙忘了拔，竟遭不明人士竊走，一時間老翁手足無措，只好向市警三分局報案請求警方協助，經警方調閱監視器畫面以後，初步鎖定一名尤姓嫌犯，研判其犯案機率極大。

惟該尤姓嫌犯十分狡猾，行竊後專走小巷，不僅讓警方無從追蹤，更半路棄車後，換上胞妹的機車四處躲藏逃逸，經警方多方調查發現，尤嫌為躲避查緝，更剃光自己頭髮，嘗試變裝讓警方難以辨識其身分。

長安所所長黃俊榮與義警張文鎰不辭勞苦，多日查訪詢問及調閱監視器畫面，於10月3日中午12時20分，終在安平區觀夕平台附近發現尤嫌，尤嫌一開始見警方仍故作鎮定，但黃所長一句「你以為剃光頭髮我就不認得嗎？你化成灰我也認得」，尤嫌當場嚇得馬上向警方坦承行竊。

據警方私下瞭解，尤嫌偷車騎至郊外棄車時，不僅聯絡不知情的朋友前來載他離開，更試圖透過換車、剃光頭髮、換裝等手段逃避警方追捕，沒想到還是被認出來，讓他感到訝異之餘，也不得不佩服警方的偵查技巧。

警方通知林姓老翁前來領車，老翁對於警方於中秋佳節找回他失去的「老伴」表達十分感激、敬佩，並向警方連連道歉，表示這車子騎著騎著也有感情了，能找到它比什麼都開心。

市警三分局分局長方國璽表示，本案黃所長及義警同仁雖臨中秋假期之際，仍努力不懈，勞心勞力迅速偵破，黃所長偵辦刑案經驗豐富、觀察入微，實為同仁表率。「法網恢恢，疏而不漏」，呼籲大眾一同為安南地區的治安打拼努力，打造良善的居住環境。

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