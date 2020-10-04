2020黃家古厝音樂會緬懷阿輝伯　蔡英文偕黃偉哲中秋賞樂愛鄉土

▲黃家古厝音樂會」，3日晚上在台南市定古蹟後壁黃家古厝隆重登場，總統蔡英文、台南市長黃偉哲、桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁及各界藝文人士一同到場聆賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



以呈現音樂在地性與族群多元性為主軸的「黃家古厝音樂會」，3日晚上在台南市定古蹟後壁黃家古厝隆重登場，總統蔡英文、台南市長黃偉哲、桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁及各界藝文人士一同到場聆賞，感受台灣豐富多元音樂魅力，會中更以《化作千風》一曲感懷故前總統李登輝一生對台灣民主政治的貢獻。





黃偉哲市長表示，感謝黃資政、文化局同仁及所有藝術工作者提供這麼好的節目，非常歡迎蔡總統及全國各地的好朋友一起來參加古厝音樂會，欣賞動聽的音樂演奏。

蔡英文總統指出，她當總統後第4次來，當總統之前她是常常來。蔡英文總統說要感謝黃崑虎先生23年來每年辦音樂會，尤其是在中秋節的時候，讓我們有一個機會聚在一起團圓，今年特別的意義是音樂會要來紀念李登輝前總統，我們覺得今年李登輝總統離開我們感到很傷心，不過我們會繼續打拼，希望我們做的事情可以繼續下去。

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蔡英文說，在這段時間因為疫情，大家都很團結，也都很聽從指揮中心的指揮，所以我們的疫情可以控制，她要向大家報告，在別的地方換她上台講話的時候，都會把口罩拿下來，今天她來台南的時候，的隨扈告訴她來台南口罩不能拿下來，這邊比較嚴格，黃偉哲市長也在現場，不能讓他開單啦，所以她看大都有戴口罩，她也是很高興。

蔡英文說，我們台灣人，很多人說台灣人很活潑，這麼多年來面對威權的統治，大家都很堅定地讓台灣有自由、民主，有這樣堅韌特性的台灣人，面對疫情的時候，大家都很聽話，這是很好的一件事情，這就是團結，這就是知道大家在面臨危機的時候，我們一定都要團結，所以她要告訴大家，未來我們會遇到很多的挑戰，也有很多的困難，不過她對台灣人很有信心，我們一定會團結。我們一定要團結，什麼樣的困難我們都可以克服，我們台灣的民主、我們台灣的自由可以繼續下去，讓我們代代的台灣人都有民主、都有自由。

蔡英文說，也要感謝黃偉哲市長，他也算是主人家，黃市長常常告訴她，說他選舉的時候，他的選票差不多是39％，不過他滿意度現在是6、70％，給他掌聲鼓勵一下。這幾年她每次來台南市，看到我們黃偉哲市長是很努力的，所以這幾年來我們的台南是有建設，尤其是台南漸漸會變成我們台灣科技最重要的地方，所以我們給台南人掌聲鼓勵一下。

蔡英文總統說，今天的音樂會，大家可以一起聽好聽的歌，我們崑虎嬸也會唱歌，我們剛才看到了，我們給她掌聲鼓勵一下，我們大家來一起享受今天的音樂，也感謝我們今天的主人家，也希望大家有時間常常來台南旅遊，台南是很好玩的地方。





「2020黃家古厝音樂會」，至今邁入第23年傳揚動人的音樂響宴，今年同樣邀請眾多深耕台灣的演奏家與音樂家前來共襄盛舉，類別涵蓋西洋古典樂、歌劇、原住民複音音樂、南管、排笛演奏、客家歌謠與台語經典老歌等，展現台灣族群多元和諧的意象。現場吸引相當多雅好音樂的民眾在中秋連假的夜晚遠道而來，沉浸在磅礡動人的交響樂聲中，一同享受這場年度音樂盛事。



今年7月李前總統登輝先生辭世，與李故總統私交甚篤的主辦人黃崑虎資政為予紀念，在音樂會中邀請在地傑出演藝團隊「TASO台灣藝術家交響樂團」與「新韻合唱團」開場，演奏李登輝前總統最喜愛的歌曲《化作千風》。李故總統曾以此曲表達自己的生死觀點，期盼離世後能化成風自由翱翔，因此資政黃崑虎安排音樂會首先以此曲紀念兩人多年故交的情誼，同時也對李前總統為台灣民主政治作出的貢獻，表達深深的景仰與感謝。





今年音樂會由「TASO台灣藝術家交響樂團」迷人的樂音貫串全場，並與合唱團、聲樂家及排笛王子張中立老師合作，帶來多首動聽且耳熟能詳的歌曲。其中「聯合合唱團」特地為了今晚音樂會成軍，由新韻合唱團、國立嘉義高級中學音樂班合唱團、嘉義女聲合唱團與嘉義室內合唱團聯合組成，展現人聲演繹樂音的多種風貌。此外，主辦單位特邀來自台東的「杵音文化藝術團」，演唱馬蘭阿美族變化多樣的複音音樂，感受原住民「歌謠即生活、生活即歌謠」的精神與文化。更有台南第一個南管館閣「振聲社」也透過細膩的絲竹絃樂，奏出傳統悠揚的古調。



每年黃家古厝音樂會都緊扣著「台灣族群融合的交響詩篇」主旋律演奏，一步一腳印發揚台灣的精神，同時期盼民眾能聽見土地的共鳴，發自內心熱愛與疼惜故鄉，找回台灣溫暖的人情。黃崑虎資政特別感謝長期以來支持古厝音樂會的所有朋友，他指出古厝音樂會始於他而成就於眾人，成為台灣人共同舉辦、值得驕傲的雋永音樂會，期盼大家一起繼續成就美好。



今日古厝音樂會，包括總統府資政黃崑虎、總統府資政顏志發、總統府國策顧問劉昭惠、台南市文化局長葉澤山、立委賴惠員及各界貴賓皆到場共襄盛舉。

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