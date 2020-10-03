台南安平漁港膠筏失火案　4男抓到了…「放煙火」影像曝光！

記者林悅／台南報導

台南市安平漁港內有一膠筏於2日凌晨傳出火警，火勢被消防人員撲滅，但船體受損無法行駛，疑煙火落焰造成火警。時值中秋佳節，市警四分局長蔡進閲特指示組成專案小組釐清案情，傳喚涉嫌施放煙火的27歲吳姓男子等3人到案，全案偵訊後依失火罪嫌移請法辦。

▲台南市安平漁港內有一膠筏疑因施放煙火落焰引起火警。（圖／記者林悅翻攝，下同）



該起膠筏火警案，台南市警局長詹永茂十分視，指示刑警大隊派員參與協助台南市警四分局偵辨。經專案小組聯繫漁港所及安平漁港安檢所人員，配合擴大調閱周邊監視器影像畫面，發現案發時有1部可疑車輛駛離，經通知21歲陳姓駕駛人前來說明，釐清當時他與另27歲陳姓、19歲侯姓及22歲吳姓等3友人，合計4人於當晚前來觀夕平台聊天並在膠筏邊人行道上施放煙火。



專案小組依據相關證據，傳喚吳男等人到案說明，吳姓犯嫌坦承於膠筏邊施放煙火，警方依違反刑法失火罪嫌移請台南地檢署偵辦，另吳姓、侯姓及陳姓等3人也承認於管制區施放煙火，依違反漁港法第18條移請台南市農業局裁罰。



四分局長蔡進閲表示，中秋連假時節，四分局已配合市府聯合稽查小組每日進行稽查，同時農業局亦已公告安平漁港碼頭區內禁止施放煙火，否則將依漁港法第18條進行裁罰，請民眾勿以身試法，不要再到觀夕平台燃放煙火爆竹，共同維護安平碼頭安全。

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