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川普確診「遭質疑是全球謊言」　名嘴導演暴怒：他只是想改變衰敗的選情

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▲▼美國總統川普染疫第2天首發聲，向眾人報平安致謝。（圖／翻攝自川普推特影片）

▲美國總統川普染疫第2天首發聲，向眾人報平安致謝。（圖／翻攝自川普推特影片）

記者陳亭伃／綜合報導

美國總統川普傳出染疫後，3日在發出推特影片，向全球、全美民眾報平安，提到現在自己健康狀況好很多，將繼續對抗新冠肺炎，而第一夫人梅蘭妮亞也逐漸好轉，然而這樣的回報不是每一個人都賞臉。MSNBC主持人李德（Joy Reid）與美國知名紀錄片導演摩爾（Michael Moore）在推特上表示，川普確診新冠肺炎這件事，「很可能都是假的，只是為了要贏得大選」。

綜合外媒報導，川普與拜登的第一場辯論於上月30日畫下句點，《CNN》給予的評論為「史上最混沌的辯論」，尤其川普在場上不斷插話或與主持人搶話的情況，反讓他的聲勢在出現負面居多，而在這不久，2日就傳出，川普與妻子確診，瞬間轉移了辯論的焦點，甚至美國股市的動盪。

▲▼川普責任醫師向外界解釋川普病情。（圖／路透）

▲川普責任醫師向外界解釋川普病情。（圖／路透）

正當外界擔憂川普確診所帶來的可能影響，包括美國總統大選進行是否受到影響，或是美國國防部署可能改變。知名主持人李德、紀錄片導演摩爾卻突然在推特上表示，「川普的確診很可能都是假的，而這一切只是為了要在大選前得到同情票，試圖改變選情，畢竟他就是一個騙子」。

面對眾人質疑，白宮方面則是不動聲色，持續於每天更新川普狀態，美國時間3日晚間使用了第二輪瑞德西韋，也沒有發燒與氧氣輔助，大部分時間都在處理公務，自理能力也未受到影響，醫療團隊抱持樂觀謹慎的態度持續替總統治療。

So Now Trump Has Earned Your Trust? A Note of Covid Caution from Michael Moore.... There is one absolute truth about...

Michael Moore 發佈於 2020年10月2日 星期五

►過期了沒關係，一張紙變身1.5倍東森幣

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