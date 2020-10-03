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空中核控中心升空！川普確診「怕仇家趁機上門」　五角大廈安撫：國安沒問題

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▲川普確診新冠肺炎後戴著口罩走出白宮，搭乘軍機前往醫院。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普確診新冠肺炎後戴著口罩走出白宮，搭乘軍機前往醫院。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

美國總統川普2日傳出確診新冠肺炎，其妻子梅蘭妮亞也同樣感染，消息證實後，美股期貨、股市大跌。另外引人關注的，莫過於川普確診後的美國國防安全問題，不少人憂心，許多對手可能趁隙作亂，對此五角大廈也對外聲明，強調「川普的確診並不會改變國防預警水準已經美國的軍事狀態」。

根據《CNN》報導，川普傳出確診消息後不久，即被發現有兩架波音E-6B水星緊急升空，一架在美國東部海岸飛行，另一架則被發現在俄勒岡州週圍空域巡航，據悉E-6B用於美軍Looking Glass 行動（或 Operation Looking Glass行動），為美國戰略司令部在地面指揮設施被摧毀、無法使用等情況下，接管「戰略核力量」指揮權的行動計劃，能夠對美軍在各海域擁有的彈道潛艇艦隊傳達指令。

而這樣低調卻大動作的軍備調動，不僅讓美國人憂心，是否外國對手會趁機對美進行攻擊或報復。五角大廈於美國時間2日發表聲明，提到總統川普雖確診陽性，但不會改變美國的軍事態度，「我們的軍事力量與能力並沒有任何變化，國家結構與指揮將不會受到影響，美軍也會隨時捍衛我們國家的利益」。

五角大廈指出，國防部長艾斯培（Mark Esper）與國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）已經進行電話交談，希望外界可以消彌對於美國軍事部署的擔憂，目前已經建立機制來因應總統確診這段時間的不穩定。

►川普確診！美軍2架「空中核武控制中心」緊急升空　飛行路線曝光

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