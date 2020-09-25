必比登美食名店聯手做公益　捐血免費吃便當....護理師也瘋排

▲獲得必比登推介美食的台中中區金之園草袋飯推出捐血就有機會免費吃店內招牌便當一份。（圖／記者游瓊華攝，以下同）

記者游瓊華／台中報導

中秋、雙十連假接連到來，國人接連出遊，導致捐血意願降低，國內各地血液庫存量恐又短缺，為了鼓勵民眾踴躍捐血，台中2家知名必比登推介餐廳聯手推捐血免費吃必比登美食活動！位在中區的金之園草袋飯、富鼎旺等兩家老字號餐廳25日舉辦捐血活動，一早就有民眾來排隊，擔任護理師的鍾小姐說，從沒吃過必比登美食，很想嚐嚐看金之園排骨、富鼎旺的豬腳，特地拉著朋友一起來捐血，捐完再去吃美食、冰淇淋，「捐血就可以拿到這麼多贈品，很吸引小資女！」

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▲獲得必比登推介美食的台中中區金之園草袋飯推出捐血就有機會免費吃店內招牌便當一份。

位在中區的金之園草袋飯、富鼎旺等兩家老字號餐廳，日前榮獲必比登推薦小吃，許多民眾聞名而來，餐廳每日擠滿排隊人潮，金之園老闆范家豪也身兼卓越獅子會會長，除了感念大家對餐廳支持，也率先號召顧客、民眾們共同參與捐血活動，讓愛心延續不停歇！

為鼓勵大家能在繁忙生活中抽出時間捐血作愛心，25日到傍晚6點30分特別推出「捐血做愛心 好康3重送」活動！只要現場捐血250C.C.就有機會獲得日新戲院電影票乙張、塔拉朵冰淇淋兌換券乙張、中區米其林必比登推介美食范記金之園餐券或富鼎旺餐券（二擇一）乙張，總價值約500元好禮，捐血500C.C.可獲贈品兩份，限量220份！

▲獲得必比登推介美食的台中中區金之園草袋飯負責人范家豪（右）、市議員張彥彤（中）、富鼎旺負責人蔡汎傑（左）。

范家豪表示，獅子會長期以來持續關心偏鄉、弱勢孩童做公益，而他從小成長在中區，對中區有深刻濃厚的感情，更關心中區人、事、物發展，中區也有許多需要關心的弱勢族群，這次就是希望能貢獻自己的力量，為中區做事，故邀集同樣獲得必比登推介的餐廳，加上中區的電影院、台中知名冰淇淋店等，希望發揮影響力，邀集民眾一起挽袖捐血做愛心。台中市議員張彥彤指出，希望這次活動有拋磚引玉的效果，鼓勵更多民眾響應。

▲擔任護理師的鍾小姐說從沒吃過必比登美食，很想嚐嚐看金之園排骨、富鼎旺的豬腳，特地來捐血。